JEFFERIES stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Die britische Großbank habe ein Vorsteuerergebnis erzielt, das weitgehend der durchschnittlichen Analystenprognose entsprochen habe, schrieb Joseph Dickerson am Dienstag. Dies sei durch geringere Kreditkosten und geringere operative Ausgaben gestützt worden, während die Nettozinserträge und die Erträge aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft hinter den Erwartungen zurückblieben seien./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,97 % und einem Kurs von 15,33EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.