Porsche-AG-Zahlen kommen vorbörslich gut an
AKTIE IM FOKUS
- Porsche-Aktie steigt vorbörslich um 3,1 Prozent
- Umsatz sinkt, operativ verdient Porsche wieder Geld
- Leiters bestätigt den Jahresausblick des Konzerns
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Porsche AG haben am Dienstag im vorbörslichen Handel mit einem deutlichen Kursanstieg auf aktuelle Geschäftszahlen des Sportwagenbauers reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate sprangen die Papiere im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag um 3,1 Prozent auf 42,62 Euro nach oben.
Der Umsatz der Porsche AG sank im dritten Quartal zwar, operativ verdiente die Volkswagen-Tochter aber wieder Geld, nachdem ein Jahr zuvor Sonderkosten das operative Ergebnis deutlich ins Minus gedrückt hatten. Bei Umsatz und operativem Ergebnis hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel. Die Profitabilität traf jedoch die Erwartungen. Porsche-Chef Michael Leiters bestätigte den Jahresausblick.
Die Stuttgarter hätten ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die zum Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, kommentierte JPMorgan-Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer starken Preissetzungsmacht, die es dem Unternehmen ermöglichen sollte, die Herausforderungen zu meistern./edh/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 69,86 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +2,37 %/+75,49 % bedeutet.
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Manager Magazin berichtet, dass VW wohl statt Rivian - chinesische Software verwenden möchte ?
Einen Kern an deutscher Automobilindustrie sollten die Beteiligten erhalten wollen, warum soll es Zukunft nicht auch in Deutschland geben?
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