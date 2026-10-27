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    HSBC enttäuscht trotz kräftigem Gewinnanstieg und weiterem Aktienrückkauf

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    Für Sie zusammengefasst
    • HSBC-Gewinn steigt dank Einmaleffekten deutlich
    • Bereinigtes Ergebnis wächst dank Zinsen um zehn Prozent
    • HSBC-Aktie verliert in Hongkong sechs Prozent
    HSBC enttäuscht trotz kräftigem Gewinnanstieg und weiterem Aktienrückkauf
    Foto: Eagle - stock.adobe.com

    LONDON/HONGKONG (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC hat im dritten Quartal vor allem dank hoher Einmaleffekte deutlich mehr verdient. Der Gewinn vor Steuern sei um fast ein Drittel auf 9,6 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro) geklettert, teilte die auf Asien fokussierte Bank am Dienstag in London und Hongkong mit. Bereinigt um Sonder- und Währungseffekte legte das Vorsteuerergebnis unter anderem dank der höheren Zinsen um rund zehn Prozent auf zehn Milliarden Dollar zu. Die Bank kündigte zudem ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Die Jahresziele wurden bestätigt. Am Finanzmarkt wurden die Zahlen und Nachrichten mit großer Enttäuschung aufgenommen. Analysten hatten sich noch bessere Ergebnisse erhofft.

    An der Börse in Hongkong rutschte der Kurs um sechs Prozent auf 133,60 Hongkong-Dollar ab und baute damit die jüngsten Verluste aus. Seit dem Rekordhoch im August von knapp 170 Hongkong-Dollar beläuft sich das Minus inzwischen auf mehr als ein Fünftel. Trotz des Rückgangs in den vergangenen Wochen liegt die Aktie in Hongkong im bisherigen Jahresverlauf noch knapp zehn Prozent im Plus. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 260 Milliarden Euro ist die HSBC die wertvollste Bank außerhalb Chinas und der Vereinigten Staaten./zb/tav/stk

    HSBC Holdings

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    ISIN:GB0005405286WKN:923893
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,97 % und einem Kurs von 15,33 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 18,000GBP was eine Bandbreite von -27,63 %/+18,42 % bedeutet.






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