JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport vor den am 4. November erwarteten Quartalszahlen von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Er habe angesichts einer langsameren Erholung am Standort Frankfurt - bedingt durch weitere Kapazitätskürzungen im Winter - seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Jahre 2027 und 2028 um jeweils rund 2 Prozent gesenkt, schrieb Graham Hunt am Dienstag./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 62,75EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00 € , was eine Steigerung von +22,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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