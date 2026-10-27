JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport vor den am 4. November erwarteten Quartalszahlen von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Er habe angesichts einer langsameren Erholung am Standort Frankfurt - bedingt durch weitere Kapazitätskürzungen im Winter - seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Jahre 2027 und 2028 um jeweils rund 2 Prozent gesenkt, schrieb Graham Hunt am Dienstag./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:22 /
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 62,75EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 85
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