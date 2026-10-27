RBC stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 1375 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Benjamin Toms am Dienstag. Wie erwartet, hätten sich dabei geringere Wertminderungen positiv ausgewirkt, während die Nettozinserträge hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Im Fokus der Telefonkonferenz dürften die grundlegenden Ertragsentwicklungen im Quartal sowie deren Auswirkungen auf das neue Geschäftsjahr 2027 stehen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:44 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,79 % und einem Kurs von 15,36EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.



