Merz will großes Freihandelsabkommen mit Pazifik-Region

SINGAPUR (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich bei seiner Asien-Reise für ein Freihandelsabkommen der EU mit der Transpazifischen Partnerschaft (CPTPP) stark gemacht, in deren zwölf Mitgliedstaaten fast 600 Millionen Menschen leben. "Lassen Sie uns gemeinsam auf ein großes interregionales Abkommen mit den Mitgliedern der Transpazifischen Partnerschaft hinarbeiten", sagte der CDU-Chef in einer Grundsatzrede in Singapur.

Zudem sprach er sich dafür aus, Abkommen der EU mit einzelnen Ländern miteinander zu verknüpfen, um sie effizienter zu machen. "Als Europäische Union schließen wir Freihandelsabkommen mit Indonesien, den Philippinen, Indien, Australien und Malaysia, um nur einige zu nennen. Ich möchte nicht, dass wir hier stehen bleiben", betonte Merz.