JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Zudem habe Porsche in einem schwierigen Umfeld die Jahresziele bekräftigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT
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Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 42,50EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
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