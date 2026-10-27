JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Zudem habe Porsche in einem schwierigen Umfeld die Jahresziele bekräftigt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 42,50EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +18,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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