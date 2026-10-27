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    159,45 Prozent p.a.!

    Allianz SE

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    Die Allianz hält einen umfangreichen Bestand an festverzinslichen Wertpapieren. Zum 30. Juni 2026 entfielen rund 74 % der ausgewiesenen Kapitalanlagen auf Schuldtitel. Darunter befanden sich Staatsanleihen im Wert von 194,3 Milliarden Euro sowie Unternehmensanleihen im Wert von 217,9 Milliarden Euro. Anleihen mit niedrigen Kupons verlieren an Marktwert, was zunächst zu bilanziellen Bewertungsverlusten führen kann. Hält die Allianz geeignete Anleihen bis zur Fälligkeit und treten keine Kreditausfälle auf, erhält sie grundsätzlich die vertraglich vereinbarten Zahlungen zurück. Zudem kann sie fällige Anleihen später durch höher verzinste Papiere ersetzen, wodurch sich die laufenden Kapitalanlageerträge mit der Zeit verbessern. Längerfristig kann die Allianz somit von steigenden Zinsen profitieren, auch wenn eine abrupt erfolgende Neubewertung an den Anleihemärkten kurzfristig Risiken für die Kapitalanlagen, die Bilanz und den Aktienkurs birgt.

    Zum Chart

    Der Aktienkurs der Allianz hat ab Oktober 2022 eine längere Seitwärtsphase beendet und eine Aufwärtssequenz eingeleitet. Diese wurde durch eine kurze Konsolidierung unterbrochen, die von Anfang April 2024 bis Anfang August 2024 andauerte. Auch der von der US-Politik ausgelöste Kurseinbruch Anfang April 2025 führte bei den Allianz-Aktien zu erheblichen Verkäufen. Im Tief hatte die Aktie innerhalb weniger Tage rund 20 Prozent verloren und fiel dabei knapp an die Unterstützungszone bei 286,60 Euro. Während der anschließenden Erholung konnte die Allianz den Leitindex Dax deutlich übertreffen. Aktuell hat sich der Kurs nach zwei starken Verlusttagen ab dem 22. September oberhalb der 200-Tage-Linie weiter stabilisiert. Das Allzeithoch wurde am 3. September bei 454,60 Euro markiert. Am gestrigen Montag notierte die Aktie mit 431,20 Euro nur unwesentlich unter diesem Höchststand. Die Aktie befindet sich weiterhin in einem längerfristigen Aufwärtstrend. Intensive Rücksetzer könnten innerhalb der nächsten 7,5 Wochen erneut einen Test der Unterstützung bei 405,20 Euro zur Folge haben. Eine weitere starke Unterstützung liegt bei 396,00 Euro. Sollte jedoch die Marke von 400,00 Euro unterschritten werden, verfällt das gegenständliche Papier allerdings wertlos. Ein Test der oberen Barriere bei 620,00 Euro innerhalb der kommenden 7,5 Wochen ist aus heutiger Sicht nahezu ausgeschlossen.

    Allianz SE (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 454,60 // 606,20 Euro
    Unterstützungen: 424,50 // 405,20 Euro

    Fazit

    Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Allianz SE (FG30QS), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 18.12.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 400,00 Euro auf der Unterseite und 620,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 26. Oktober 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,12 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 159,45 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 405,20 Euro fällt oder über den Widerstand bei 606,20 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

    Inline-Optionsschein auf die Allianz SE (Stand: 26.10.2026, 20:00 Uhr)

    Strategie für seitwärts gerichtete Kurse
    WKN: FG30QS Typ: Inline-Optionsschein
    akt. Kurs: 7,92 / 8,12 Euro Emittent: Société Générale
    untere KO-Schwelle: 400,00 Euro Basiswert: Allianz SE
    obere KO-Schwelle: 620,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 431,20 Euro
    Laufzeit: 18.12.2026 Kursziel: 10,00 Euro
    Kurschance: + 159,45 % p.a.
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: Société Générale

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Allianz SE 159,45 Prozent p.a.! Die Allianz hält einen umfangreichen Bestand an festverzinslichen Wertpapieren. Zum 30. Juni 2026 entfielen rund 74 % der ausgewiesenen Kapitalanlagen auf Schuldtitel. Darunter befanden sich Staatsanleihen im Wert von 194,3 Milliarden Euro sowie …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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