159,45 Prozent p.a.!

Die Allianz hält einen umfangreichen Bestand an festverzinslichen Wertpapieren. Zum 30. Juni 2026 entfielen rund 74 % der ausgewiesenen Kapitalanlagen auf Schuldtitel. Darunter befanden sich Staatsanleihen im Wert von 194,3 Milliarden Euro sowie Unternehmensanleihen im Wert von 217,9 Milliarden Euro. Anleihen mit niedrigen Kupons verlieren an Marktwert, was zunächst zu bilanziellen Bewertungsverlusten führen kann. Hält die Allianz geeignete Anleihen bis zur Fälligkeit und treten keine Kreditausfälle auf, erhält sie grundsätzlich die vertraglich vereinbarten Zahlungen zurück. Zudem kann sie fällige Anleihen später durch höher verzinste Papiere ersetzen, wodurch sich die laufenden Kapitalanlageerträge mit der Zeit verbessern. Längerfristig kann die Allianz somit von steigenden Zinsen profitieren, auch wenn eine abrupt erfolgende Neubewertung an den Anleihemärkten kurzfristig Risiken für die Kapitalanlagen, die Bilanz und den Aktienkurs birgt.

Der Aktienkurs der Allianz hat ab Oktober 2022 eine längere Seitwärtsphase beendet und eine Aufwärtssequenz eingeleitet. Diese wurde durch eine kurze Konsolidierung unterbrochen, die von Anfang April 2024 bis Anfang August 2024 andauerte. Auch der von der US-Politik ausgelöste Kurseinbruch Anfang April 2025 führte bei den Allianz-Aktien zu erheblichen Verkäufen. Im Tief hatte die Aktie innerhalb weniger Tage rund 20 Prozent verloren und fiel dabei knapp an die Unterstützungszone bei 286,60 Euro. Während der anschließenden Erholung konnte die Allianz den Leitindex Dax deutlich übertreffen. Aktuell hat sich der Kurs nach zwei starken Verlusttagen ab dem 22. September oberhalb der 200-Tage-Linie weiter stabilisiert. Das Allzeithoch wurde am 3. September bei 454,60 Euro markiert. Am gestrigen Montag notierte die Aktie mit 431,20 Euro nur unwesentlich unter diesem Höchststand. Die Aktie befindet sich weiterhin in einem längerfristigen Aufwärtstrend. Intensive Rücksetzer könnten innerhalb der nächsten 7,5 Wochen erneut einen Test der Unterstützung bei 405,20 Euro zur Folge haben. Eine weitere starke Unterstützung liegt bei 396,00 Euro. Sollte jedoch die Marke von 400,00 Euro unterschritten werden, verfällt das gegenständliche Papier allerdings wertlos. Ein Test der oberen Barriere bei 620,00 Euro innerhalb der kommenden 7,5 Wochen ist aus heutiger Sicht nahezu ausgeschlossen.

Allianz SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Allianz SE (FG30QS), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 18.12.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 400,00 Euro auf der Unterseite und 620,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 26. Oktober 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,12 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 159,45 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 405,20 Euro fällt oder über den Widerstand bei 606,20 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Allianz SE (Stand: 26.10.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FG30QS Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,92 / 8,12 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 400,00 Euro Basiswert: Allianz SE obere KO-Schwelle: 620,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 431,20 Euro Laufzeit: 18.12.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 159,45 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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