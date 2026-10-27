UBS stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Chisholm am Montagabend. Zudem habe Atoss den Umsatzausblick in Richtung des unteren Endes der Zielspanne konkretisiert. Positiv sei indes der angehobene Ausblick für die operative Ergebnismarge (Ebit)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 94,40EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Chisholm
Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jarrod Chisholm
Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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