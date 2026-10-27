UBS stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Chisholm am Montagabend. Zudem habe Atoss den Umsatzausblick in Richtung des unteren Endes der Zielspanne konkretisiert. Positiv sei indes der angehobene Ausblick für die operative Ergebnismarge (Ebit)./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 94,40EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Chisholm

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +7,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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