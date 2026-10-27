BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 132,84 Franken belassen. Dank einer überraschend guten Entwicklung der Margen habe der Pharmakonzern den Ausblick für den operativen Gewinn anheben können, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass die Schweizer die Phase-III-Studie mit Remibrutinib bei generalisierter Myasthenia gravis (gMG) eingestellt haben, überrasche zwar, allerdings seien die Markterwartungen in dieser Indikation nicht sonderlich hoch gewesen./mis/rob/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 142,1EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



