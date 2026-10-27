BARCLAYS stuft Südzucker auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 13,70 auf 13,00 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung am Zuckermarkt werde wohl erst im Geschäftsjahr 2028 wirklich auf die Gewinne durchschlagen, schrieb Alex Sloane am Montag. Er kappte seine kurzfristigen Prognosen, sieht aber insgesamt auch wegen des robusten Ethanol-Bereichs ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 11,14EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: Südzucker
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: Südzucker
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13,70
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