🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHK 50 IndexvorwärtsNachrichten zu HK 50

    Börsen in Japan und Korea deutlich erholt - China schwach

    Aktien Asien

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Anthropic-Pläne beflügeln Japans und Koreas Börsen
    • Meta, Broadcom und SpaceX planen Milliarden-Deals
    • Chinas Börsen fallen, Australien legt leicht zu
    Aktien Asien - Börsen in Japan und Korea deutlich erholt - China schwach
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Japan und Südkorea haben am Dienstag ihre Verluste vom Wochenbeginn abgeschüttelt. Auftrieb gab in erste Linie der vom KI-Konzern Anthropic nun konkreter geplante Börsengang, der womöglich ab Mitte November erfolgen könnte. Davon hatten bereits zahlreiche Wachstumswerte in den USA am Vorabend profitiert.

    Im Blick stehen zudem umfangreiche Kapitalbeschaffungsmaßnahmen. So plant die zu den "Mag 7" gehörende Facebook- und Instragram-Mutter Meta durch den Verkauf von Stamm- und Vorzugsaktien fast 100 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Broadcom schloss eine Vereinbarung über 63 Milliarden Dollar zur Finanzierung von Chip-Beschaffungen ab und SpaceX unterzeichnete einen Leasingvertrag für Ausrüstung im Wert von rund 40 Milliarden Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu HSBC Holdings Plc!
    Long
    12,66€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 13,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    15,08€
    Basispreis
    2,90
    Ask
    × 8,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend samt den Geschäftsberichten der US-Techgiganten Alphabet und Microsoft sowie am Donnerstagabend auch die Zahlen von Amazon rückten angesichts dieser Nachrichten erst einmal in den Hintergrund.

    Der japanische Nikkei 225 beendete den Tag 1,7 Prozent höher auf 63.268,37 Punkte. Der Kospi in Südkorea gewann sogar um die 3 Prozent.

    In China büßte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten dagegen in der letzten Handelsstunde deutlich ein und schloss 1,3 Prozent auf 4.049,55 Punkte schwächer. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab zuletzt um 1,0 Prozent auf 23.003,50 Punkte nach.

    Dort standen nicht zuletzt die Aktien der in Asien besonders aktiven britischen Großbank HSBC im Blick, die zeitweise rund 6 Prozent verloren. Zwar meldete die HSBC einen kräftigen Gewinnanstieg im dritten Quartal und will weiterhin Aktien zurückkaufen, doch die Schwäche im Vermögensverwaltungsgeschäft und die Nettozinserträge enttäuschten. Nun stehen laut RBC-Analyst Benjamin Toms die grundlegenden Ertragsentwicklungen im Quartal sowie deren Auswirkungen auf das neue Geschäftsjahr 2027 im Fokus.

    In Australien stieg der S&P ASX 200 um 0,5 Prozent auf 8.850,10 Punkte./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 223 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +69,61 %/+276,90 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Börsen in Japan und Korea deutlich erholt - China schwach Die Aktienmärkte in Japan und Südkorea haben am Dienstag ihre Verluste vom Wochenbeginn abgeschüttelt. Auftrieb gab in erste Linie der vom KI-Konzern Anthropic nun konkreter geplante Börsengang, der womöglich ab Mitte November erfolgen könnte. Davon …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     