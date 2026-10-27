Börsen in Japan und Korea deutlich erholt - China schwach

Im Blick stehen zudem umfangreiche Kapitalbeschaffungsmaßnahmen. So plant die zu den "Mag 7" gehörende Facebook- und Instragram-Mutter Meta durch den Verkauf von Stamm- und Vorzugsaktien fast 100 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Broadcom schloss eine Vereinbarung über 63 Milliarden Dollar zur Finanzierung von Chip-Beschaffungen ab und SpaceX unterzeichnete einen Leasingvertrag für Ausrüstung im Wert von rund 40 Milliarden Dollar.

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Japan und Südkorea haben am Dienstag ihre Verluste vom Wochenbeginn abgeschüttelt. Auftrieb gab in erste Linie der vom KI-Konzern Anthropic nun konkreter geplante Börsengang, der womöglich ab Mitte November erfolgen könnte. Davon hatten bereits zahlreiche Wachstumswerte in den USA am Vorabend profitiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend samt den Geschäftsberichten der US-Techgiganten Alphabet und Microsoft sowie am Donnerstagabend auch die Zahlen von Amazon rückten angesichts dieser Nachrichten erst einmal in den Hintergrund.

Der japanische Nikkei 225 beendete den Tag 1,7 Prozent höher auf 63.268,37 Punkte. Der Kospi in Südkorea gewann sogar um die 3 Prozent.

In China büßte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten dagegen in der letzten Handelsstunde deutlich ein und schloss 1,3 Prozent auf 4.049,55 Punkte schwächer. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab zuletzt um 1,0 Prozent auf 23.003,50 Punkte nach.

Dort standen nicht zuletzt die Aktien der in Asien besonders aktiven britischen Großbank HSBC im Blick, die zeitweise rund 6 Prozent verloren. Zwar meldete die HSBC einen kräftigen Gewinnanstieg im dritten Quartal und will weiterhin Aktien zurückkaufen, doch die Schwäche im Vermögensverwaltungsgeschäft und die Nettozinserträge enttäuschten. Nun stehen laut RBC-Analyst Benjamin Toms die grundlegenden Ertragsentwicklungen im Quartal sowie deren Auswirkungen auf das neue Geschäftsjahr 2027 im Fokus.

In Australien stieg der S&P ASX 200 um 0,5 Prozent auf 8.850,10 Punkte./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 223 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 09:12 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +69,61 %/+276,90 % bedeutet.



