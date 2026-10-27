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    Leichte Verluste nach Erholung

    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger zeigen sich nach Erholungsgewinnen vorsichtig
    • Geopolitik, Geldpolitik und KI dämpfen Risikofreude
    • Vor Fed-Zinsentscheid halten Anleger ihr Pulver trocken
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Leichte Verluste nach Erholung
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Erholungsgewinnen zum Wochenstart haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst Vorsicht walten lassen. "Geopolitische Risiken, geldpolitische Fragezeichen und eine fragile KI-Fantasie bilden einen Dreiklang, der die Risikobereitschaft der Anleger dämpft.

    Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Fed-Leitzinsentscheid dürften Anleger ohnehin tendenziell ihr Pulver trocken halten", kommentierte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader.

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    Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 25.390 Punkte. Am Montag war der Leitindex zeitweise knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben.

    Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstagvormittag ebenfalls um 0,1 Prozent auf 30.254 Punkte abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich zunächst kaum verändert./edh/mis





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