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    Verbrauchervertrauen fällt überraschend auf tiefsten Stand seit 2022

    Frankreich

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    Für Sie zusammengefasst
    • Verbrauchervertrauen in Frankreich sinkt überraschend
    • Der Index sank im Oktober um fünf Zähler auf 80 Punkte
    • Vertrauen sinkt auf Stand von September 2022 zurück
    Frankreich - Verbrauchervertrauen fällt überraschend auf tiefsten Stand seit 2022
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist das Verbrauchervertrauen wegen der Sorgen über die finanzielle Lage infolge der jüngsten Preisanstiege und Ausschreitungen sowie der steigenden Arbeitslosigkeit überraschend gesunken.

    Der Index fiel im Oktober im Vergleich zum Vormonat um fünf auf 80 Punkte, wie die Statistikbehörde Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten damit gerechnet, dass der Indikator auf dem um einen Zähler nach unten revidierten September-Wert von 85 Punkten bleibt.

    Der Index liegt schon seit vielen Jahren unter dem langjährigen Durchschnitt von 100 Zählern.

    Im Oktober fiel der Index auf das Niveau vom September 2022 zurück. Damals hatte der Ölpreisanstieg infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine das Verbrauchervertrauen belastet. Davor war der Indikator viele Jahre nicht auf so einem niedrigen Stand./zb/mis






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