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    Siemens-Energy-Aktie startet Erholung – auf diese Marken kommt es jetzt an!

    Zeit einzusteigen?

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    Nach einem starken Wochenauftakt hält die Erholung bei Siemens Energy an. Doch die charttechnisch entscheidenden Herausforderungen stehen erst noch an.

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    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Siemens-Energy-Aktie: 35 Prozent sind schon weg!

    Trotz eines anhaltend starken Unternehmenswachstums und guter Geschäftsaussichten notiert die Aktie von Siemens Energy gegenüber dem Jahresauftakt nur noch rund 3 Prozent im Plus. Der Grund dafür ist ein seit Ende April anhaltender Abwärtstrend, welcher die Aktie bereits 35 Prozent gekostet hat. Zuletzt wurden die Sorgen und mit ihnen der Verkaufsdruck verstärkt durch Zweifel an der finanziellen Nachhaltigkeit des KI-Booms.

    In der vergangenen Woche erreichte der Abverkauf schließlich einen (vorläufigen) Höhepunkt, nachdem es für die Anteile von Mitbewerber GE Vernova am Donnerstag ohne erkennbare Neuigkeiten zweistellig bergab ging. Auch Siemens Energy erreichte in der Folge ein neues Jahrestief und einen Kurs unterhalb von 120 Euro.

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    Kurserholung nur von kurzer Dauer?

    Zum Wochenauftakt setzte nach technisch überverkauften Zuständen eine Erholung ein, die auch am Dienstagmorgen anhält. Das lässt erste Anlegerinnen und Anleger bereits auf ein Ende der Verluste hoffen und bei der Aktie bereits wieder zugreifen – doch so einfach dürfte es nicht werden, denn die eigentlichen Bewährungsproben stehen erst noch an.

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    Der Schaden ist längst angerichtet

    Übergeordnet befindet sich die Siemens-Energy-Aktie zwar in einem mehrjährigen Aufwärtstrend, doch mittelfristig liegt ein korrektiver Abwärtstrend vor. Auf Tageskursbasis hat das Papier wichtige Unterstützungen, allen voran die gleitenden Durchschnitte, längst aufgegeben. Auch der Bereich um 130 Euro, wo den Anteilen in den vergangenen 12 Monaten wiederholt Rebounds gelungen ist, musste dem Verkaufsdruck Tribut zollen.

    Dadurch präsentiert sich das Papier gegenwärtig in einer äußerst schwachen Verfassung, welche auch von den technischen Indikatoren widergespiegelt wird. Zwar hat sich der Relative-Stärke-Index (RSI) von überverkauften Niveaus erholen können, doch der Trendstärkeindikator MACD zeigt bislang unverändert einen Abwärtstrend mit hoher Dynamik an. Das legt den Verdacht nahe, dass es sich bei der aktuellen Erholung um eine Gegenreaktion und noch nicht um den Beginn einer Trendwende handelt.

    Die Hürden für eine Erholung könnten zu hoch sein

    Dieser Verdacht wird erhärtet durch den Umstand, dass die Aktie bullishe Divergenzen, die auf eine bevorstehende Trendwende hindeuten könnten, bislang vermissen lässt. Im Gegenteil haben sowohl der RSI als auch der MACD zuletzt gemeinsam mit der Aktie neue Tiefs gebildet. Damit liegen den mittelfristigen Abwärtstrend bestätigende Signale vor.

    Mit Blick auf Chancen zur Oberseite ist die Ausgangslage also schlecht. Neue prozyklische Kaufsignale würden sich erst oberhalb der 50-Tage-Linie bei rund 141 Euro ergeben, wofür zuvor aber die zuletzt aufgegebenen Unterstützungen bei 130 und 140 Euro zurückerobert werden müssten. Für die Aufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends wäre auch die 200-Tage-Linie zu schlagen, die mit rund 154 Euro aber etwa 23 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt liegt.

    Anlegerinnen und Anleger müssen sich mit Blick auf die ausgeprägte technische Schwäche daher einerseits auf weitere Verluste – die nächsten Unterstützungen liegen bei 110 und 100 Euro – und andererseits auf eine dauerhafte Kursflaute einstellen.

    Fazit: Die Hoffnung ruht jetzt auf starken Zahlen

    Während der technische Ausblick derzeit mau ist, könnten starke Zahlen von fundamentaler Seite her frischen Wind liefern. Der nächste Quartalsbericht von Siemens Energy wird zwar erst am Mittwoch, den 11. November, erwartet, schon am (morgigen) Mittwoch meldet sich aber Mitbewerber GE Vernova zu Wort.

    Sollten dessen Zahlen überzeugen, dürfte das auch Siemens Energy begünstigen. Am Donnerstag wartet dann der Geschäftsbericht von Howmet Aerospace; der Luft- und Raumfahrtkonzern produziert die Schaufeln für Gasturbinen und ist damit ebenfalls ein Indikator für die Geschäftsentwicklung der Münchner.

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht ein KGVe 2026 von 27,9 zu Buche, das liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 21,7. Für das kommende Geschäftsjahr ist Siemens Energy mit einem Gewinnvielfachen von 19,5 bewertet. Das suggeriert Aufwärtspotenzial, aber auch, dass zukünftiges Wachstum bereits größtenteils eingepreist wurde. Wer mit verbesserten Aufwärtschancen einsteigen will, sollte das daher erst auf noch niedrigeren Niveaus tun. In der Zwischenzeit bietet Cummins die aussichtsreicheren Einstiegschancen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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