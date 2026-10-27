Lingbo präsentiert intelligente Elektroantriebssysteme und Antriebsstranglösungen auf der EICMA 2026

MAILAND, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Wuxi Lingbo Electronic Technology Co., Ltd. (Lingbo), ein in China ansässiger Entwickler und Hersteller von intelligenten Elektroantriebssystemen, wird an der EICMA 2026 teilnehmen, die vom 3. bis 8. November 2026 in der Fiera Milano Rho in Italien stattfindet. In Halle 18, Stand E53, wird Lingbo europäischen Herstellern, Händlern und Industriepartnern seine Motorsteuerungstechnologien und integrierten Antriebsstranglösungen vorstellen.

Lingbo entwickelt Motorsteuerungen, Elektromotoren, Batteriemanagementsysteme (BMS) und integrierte Antriebsstranglösungen für elektrische Zweiräder und leichte Elektrofahrzeuge. Durch die Kombination aus eigener Hardware- und Softwareentwicklung bietet das Unternehmen elektrische Antriebslösungen für Hersteller mit unterschiedlichen Fahrzeugkonfigurationen und Leistungsanforderungen. Die auf proprietären Algorithmen der feldorientierten Regelung (FOC) basierenden Motorsteuerungen von Lingbo sind auf eine gleichmäßige Drehmomentabgabe, reaktionsschnelle Beschleunigung und geringe Betriebsgeräusche ausgelegt. Die Lösungen unterstützen regeneratives Bremsen, eine Drehmomentregelung im geschlossenen Regelkreis sowie CAN-Bus-Kommunikation und ermöglichen so die Integration in Elektromotorräder, Offroad-Elektromotorräder, leichte Elektrofahrzeuge und elektrische Dreiräder.

Über einzelne Komponenten hinaus bietet Lingbo integrierte Hardware- und Softwarelösungen an, die die kundenspezifische Antriebsstrangentwicklung und Fahrzeugintegration unterstützen. Die hauseigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Zweiradmarken fördern die Zusammenarbeit mit Herstellern, die nach elektrischen Antriebstechnologien suchen.

Im Rahmen der EICMA 2026 strebt Lingbo an, seine Präsenz in Europa zu stärken und Kontakte zu OEMs, Händlern und Technologiepartnern zu knüpfen, um Möglichkeiten der Produktentwicklung, der technischen Zusammenarbeit und des regionalen Vertriebs auszuloten. „Europa ist ein wichtiger Markt für Lingbo. Die EICMA bietet die Gelegenheit, unsere Technologien vorzustellen und mit Herstellern in Kontakt zu treten, die nach zuverlässigen Elektroantriebslösungen suchen", sagte Julian Xu, Senior Overseas Marketing Manager bei Lingbo.

Informationen zu Lingbo

Die Wuxi Lingbo Electronic Technology Co., Ltd. konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Kernkomponenten für Fahrzeuge mit neuen Antriebstechnologien. Zu den Hauptprodukten zählen intelligente Steuerungen (PDU/VCU), bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDCM), Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM), BMS sowie Instrumente, die in zahlreichen Anwendungsbereichen wie Elektro-Zweirädern, Shared Mobility, Wassertransport und Spezialfahrzeugen weit verbreitet sind. Das Unternehmen hat intelligente Sicherheitsfunktionen wie TCS und eine Abfahrtskontrolle für steile Hänge integriert.

Branchenfachleute sind eingeladen, vom 3. bis 8. November 2026 in Halle 18, Stand E53, vorbeizuschauen, um die Technologien von Lingbo kennenzulernen und mögliche Partnerschaften zu besprechen.

Webseite: https://www.lbelectronic.com/

Geschäftsanfragen: julianxu@lingbomc.com

Medienkontakt: maozenan@lingbomc.com

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