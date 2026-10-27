🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Lingbo präsentiert intelligente Elektroantriebssysteme und Antriebsstranglösungen auf der EICMA 2026

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    MAILAND, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Wuxi Lingbo Electronic Technology Co., Ltd. (Lingbo), ein in China ansässiger Entwickler und Hersteller von intelligenten Elektroantriebssystemen, wird an der EICMA 2026 teilnehmen, die vom 3. bis 8. November 2026 in der Fiera Milano Rho in Italien stattfindet. In Halle 18, Stand E53, wird Lingbo europäischen Herstellern, Händlern und Industriepartnern seine Motorsteuerungstechnologien und integrierten Antriebsstranglösungen vorstellen.

    Corporate Invitation

    Lingbo entwickelt Motorsteuerungen, Elektromotoren, Batteriemanagementsysteme (BMS) und integrierte Antriebsstranglösungen für elektrische Zweiräder und leichte Elektrofahrzeuge. Durch die Kombination aus eigener Hardware- und Softwareentwicklung bietet das Unternehmen elektrische Antriebslösungen für Hersteller mit unterschiedlichen Fahrzeugkonfigurationen und Leistungsanforderungen. Die auf proprietären Algorithmen der feldorientierten Regelung (FOC) basierenden Motorsteuerungen von Lingbo sind auf eine gleichmäßige Drehmomentabgabe, reaktionsschnelle Beschleunigung und geringe Betriebsgeräusche ausgelegt. Die Lösungen unterstützen regeneratives Bremsen, eine Drehmomentregelung im geschlossenen Regelkreis sowie CAN-Bus-Kommunikation und ermöglichen so die Integration in Elektromotorräder, Offroad-Elektromotorräder, leichte Elektrofahrzeuge und elektrische Dreiräder.

    Über einzelne Komponenten hinaus bietet Lingbo integrierte Hardware- und Softwarelösungen an, die die kundenspezifische Antriebsstrangentwicklung und Fahrzeugintegration unterstützen. Die hauseigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Zweiradmarken fördern die Zusammenarbeit mit Herstellern, die nach elektrischen Antriebstechnologien suchen.

    Im Rahmen der EICMA 2026 strebt Lingbo an, seine Präsenz in Europa zu stärken und Kontakte zu OEMs, Händlern und Technologiepartnern zu knüpfen, um Möglichkeiten der Produktentwicklung, der technischen Zusammenarbeit und des regionalen Vertriebs auszuloten. „Europa ist ein wichtiger Markt für  Lingbo. Die EICMA bietet die Gelegenheit, unsere Technologien vorzustellen und mit Herstellern in Kontakt zu treten, die nach zuverlässigen Elektroantriebslösungen suchen", sagte Julian Xu, Senior Overseas Marketing Manager bei Lingbo.

    Informationen zu Lingbo

    Die Wuxi Lingbo Electronic Technology Co., Ltd. konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Kernkomponenten für Fahrzeuge mit neuen Antriebstechnologien. Zu den Hauptprodukten zählen intelligente Steuerungen (PDU/VCU), bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDCM), Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM), BMS sowie Instrumente, die in zahlreichen Anwendungsbereichen wie Elektro-Zweirädern, Shared Mobility, Wassertransport und Spezialfahrzeugen weit verbreitet sind. Das Unternehmen hat intelligente Sicherheitsfunktionen wie TCS und eine Abfahrtskontrolle für steile Hänge integriert.

    Branchenfachleute sind eingeladen, vom 3. bis 8. November 2026 in Halle 18, Stand E53, vorbeizuschauen, um die Technologien von Lingbo kennenzulernen und mögliche Partnerschaften zu besprechen.

    Webseite:  https://www.lbelectronic.com/

    Geschäftsanfragen: julianxu@lingbomc.com

    Medienkontakt: maozenan@lingbomc.com 

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/lingbo-prasentiert-intelligente-elektroantriebssysteme-und-antriebsstranglosungen-auf-der-eicma-2026-302920453.html

     





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Lingbo präsentiert intelligente Elektroantriebssysteme und Antriebsstranglösungen auf der EICMA 2026 MAILAND, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Wuxi Lingbo Electronic Technology Co., Ltd. (Lingbo), ein in China ansässiger Entwickler und Hersteller von intelligenten Elektroantriebssystemen, wird an der EICMA 2026 teilnehmen, die vom 3. bis 8. November …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     