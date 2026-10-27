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    CoreWeave plant weltweites Hochgeschwindigkeitsnetz für KI

    Expansion auf vier Kontinente

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    CoreWeave baut seine globale KI-Infrastruktur aus. Vor allem in Europa expandiert der Konzern mit Nvidia-Technologie und neuen Rechenkapazitäten.

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    Expansion auf vier Kontinente - CoreWeave plant weltweites Hochgeschwindigkeitsnetz für KI
    Foto: Dall-E

    Der US-amerikanische KI-Cloud-Anbieter CoreWeave treibt seine internationale Expansion voran. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wurde ein Großteil der geplanten Rechenkapazität von 22,5 Megawatt im Rechenzentrum DEN01 des Betreibers atNorth in Kopenhagen in Betrieb genommen. Es ist der erste Standort des US-Unternehmens in Dänemark.

    Gleichzeitig kündigte CoreWeave den Aufbau eines weltumspannenden Hochgeschwindigkeitsnetzes an, das speziell auf die Anforderungen künstlicher Intelligenz zugeschnitten ist. Künftig sollen Rechenzentren in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum miteinander verbunden werden.

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    Nvidia-Technologie treibt Europas KI-Ausbau an

    Im neuen dänischen Rechenzentrum setzt CoreWeave auf leistungsstarke Blackwell-Systeme von Nvidia. Diese werden über die Netzwerktechnologie Quantum-X800 InfiniBand miteinander verbunden, um große Datenmengen besonders schnell zwischen den einzelnen Recheneinheiten auszutauschen.

    Mit dem neuen Standort wächst CoreWeaves europäische Infrastruktur auf neun Rechenzentren in fünf Ländern. Neben Dänemark ist das Unternehmen bereits in Großbritannien, Spanien, Schweden und Norwegen vertreten.

    Auch beim Energieverbrauch setzt CoreWeave auf eine nachhaltigere Lösung. Der Standort DEN01 verfügt über eine Vereinbarung zur Nutzung überschüssiger Abwärme, die in das lokale Fernwärmenetz eingespeist werden soll. Dadurch können umliegende Haushalte mit Wärme versorgt und andere Energiequellen teilweise ersetzt werden.

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    Globales KI-Netzwerk soll bis 2027 entstehen

    Noch im vierten Quartal 2026 sollen zusätzliche Netzwerkknoten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Indonesien, Singapur, Australien, Südkorea und Japan entstehen. Bis Mitte 2027 soll das geplante Netzwerk vollständig miteinander verbunden sein. Damit erweitert CoreWeave seine bereits bestehende Netzwerkinfrastruktur in Nordamerika und Europa auf insgesamt vier Kontinente.

    Das Unternehmen setzt dabei auf mehrere Verbindungen mit jeweils 400 Gigabit pro Sekunde an jedem Netzwerkknoten. Eine hardwarebasierte Verschlüsselung und redundante Übertragungswege sollen gewährleisten, dass große Datenmengen sicher und zuverlässig zwischen den Standorten ausgetauscht werden können.

    Für Kunden bedeutet das insbesondere einen schnelleren Zugriff auf KI-Rechenkapazitäten in unterschiedlichen Regionen, ohne dafür eigene komplexe Netzwerkinfrastrukturen aufbauen zu müssen.

    Die CoreWeave-Aktie schloss zuletzt mit einem Plus von 1,76 Prozent bei 55,19 US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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