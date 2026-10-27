Deutsche Rohstoff hebt 2026-Prognose erneut an: bis zu 440 Mio. € EBITDA
Hohe Ölpreise und steigende Förderung geben Rückenwind: Die Deutsche Rohstoff AG hebt ihre Prognose für 2026 erneut an und peilt bis zu 440 Mio. Euro EBITDA an.
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- Die Deutsche Rohstoff AG erhöht ihre 2026-Prognose erneut: Erwartet werden **340–360 Mio. Euro Umsatz** und **420–440 Mio. Euro EBITDA**.
- Grundlage sind anhaltend hohe Ölpreise: Für November und Dezember wird ein WTI-Preis von **95 US-Dollar je Barrel** angenommen; der erwartete Jahresdurchschnitt liegt bei rund **88 US-Dollar**.
- Im dritten Quartal betrug der Umsatz rund **110 Mio. Euro**; der durchschnittlich realisierte WTI-Preis lag bei **87 US-Dollar je Barrel**.
- Die Nettoproduktion lag im dritten Quartal bei rund **23.500 BOEPD**. Für das vierte Quartal werden etwa **26.000 BOEPD** und für das Gesamtjahr im Schnitt mehr als **19.000 BOEPD** erwartet.
- Das bislang größte Bohrprogramm des Unternehmens ist mit geplanten Investitionen von rund **330 Mio. Euro** auf Kurs. Ende September waren 23 eigene und neun nicht selbst betriebene Bohrungen in Produktion.
- Vom erwarteten EBITDA-Mittelwert von rund **430 Mio. Euro** entfallen etwa **270 Mio. Euro auf das Öl- und Gasgeschäft** und **160 Mio. Euro auf Almonty-Anteilsverkäufe** bis Mitte Juli; seither wurden keine weiteren Almonty-Aktien verkauft.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Deutsche Rohstoff ist am 17.11.2026.
Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 88,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,37 % im
Plus.
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+7,54 %
+10,18 %
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