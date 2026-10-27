JPMorgan belässt Porsche AG auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Geht der neue Plan auf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 42,49 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +9,21 %/+42,45 % bedeutet.