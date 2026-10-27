JPMorgan belässt Porsche AG auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan belässt Porsche auf Overweight bei 50 Euro
- Ordentliches Quartal bestätigt gestiegene Dynamik
- Porsche bestätigt Jahresziele trotz schwieriger Lage
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Zudem habe Porsche in einem schwierigen Umfeld die Jahresziele bekräftigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 42,49 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +9,21 %/+42,45 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
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Seit Jahren habe ich keinen Autobauer im Depot und habe mir überlegt, eine erste Position der Porsche AG zu kaufen.