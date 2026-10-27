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    SUESS MicroTec verlagert Produktion – 2026-Prognose angepasst

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    SUSS MicroTec stellt die Weichen neu: Die Fertigung verlässt Garching, rund 70 Beschäftigte sind betroffen. Zugleich senkt der Konzern seine Umsatz- und Margenprognosen für 2026.

    SUESS MicroTec verlagert Produktion – 2026-Prognose angepasst
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
    • SUSS MicroTec bündelt die Produktion künftig an den Standorten Zhubei (Taiwan) und Sternenfels (Deutschland); in Garching werden keine Anlagen und Module mehr gefertigt.
    • Die Produktionsverlagerung betrifft rund 70 Mitarbeitende. Der Personalabbau soll sozialverträglich und im Dialog mit der Arbeitnehmervertretung erfolgen.
    • Ziel der Maßnahme ist es, Kapazitäten zu bündeln und Skalierbarkeit, Effizienz sowie Wettbewerbsfähigkeit für künftiges Wachstum zu stärken.
    • Für die Verlagerung sind einmalige Aufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. € vorgesehen, davon etwa 4,5 Mio. € im Geschäftsjahr 2026.
    • Die Umsatzprognose für 2026 sinkt auf 405–425 Mio. € (zuvor 425–485 Mio. €); Lieferengpässe und zeitliche Verschiebungen dürften Umsätze teilweise ins Jahr 2027 verlagern.
    • Die erwartete EBIT-Marge wird auf 5–7 % gesenkt (zuvor 8–10 %); die Prognose für die Bruttomarge bleibt bei 35–37 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SUESS MicroTec ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,65 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,38EUR das entspricht einem Minus von -0,77 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.161,70PKT (-0,38 %).


    SUESS MicroTec

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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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