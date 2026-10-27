Villeroy & Boch bestätigt angepasste Jahresprognose trotz Volatilität
Sinkende Umsätze, steigende Auftragsbestände: Villeroy & Boch zieht nach neun Monaten eine gemischte Bilanz. Lichtblicke bieten Tischkultur und E-Commerce.
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- Konzernumsatz in den ersten neun Monaten: 956,2 Mio. €, ein Rückgang von 11,1 % zum Vorjahr beziehungsweise 5,2 % bereinigt um Währungseffekte und Verkäufe.
- Das operative EBIT sank auf 40,9 Mio. € (Vorjahr: 65,1 Mio. €); das Konzernergebnis lag aufgrund steuerlicher Sondereffekte bei -12,4 Mio. €.
- Der Auftragsbestand des Konzerns stieg zum 30. September auf 167,4 Mio. € nach 150,4 Mio. € zum Jahresende 2025.
- Bad & Wellness erzielte 742,4 Mio. € Umsatz (-14,2 %) und 28,2 Mio. € operatives EBIT; der Auftragsbestand wuchs auf 136,9 Mio. €.
- Dining & Lifestyle steigerte den Umsatz um 1,9 % auf 211,5 Mio. €; besonders stark wuchs der E-Commerce mit +13,3 %. Der Auftragsbestand erhöhte sich auf 30,5 Mio. €.
- Villeroy & Boch bestätigt die angepasste Jahresprognose: Umsatzrückgang im höheren einstelligen Prozentbereich, operatives EBIT von 50 bis 56 Mio. € und Investitionen von rund 40 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Villeroy & Boch ist am 27.10.2026.
Der Kurs von Villeroy & Boch lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,54 % im
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14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,950EUR das entspricht einem Minus von -2,45 % seit der Veröffentlichung.
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