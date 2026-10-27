SUESS MicroTec stellt Produktion neu auf – Prognose für 2026 aktualisiert
Volle Auftragsbücher, tiefgreifender Umbau: SUSS bündelt seine Fertigung in Taiwan und Sternenfels, stellt die Produktion in Garching ein und senkt die Prognose für 2026.
Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
- SUSS bündelt die Fertigung künftig an den Standorten Zhubei (Taiwan) und Sternenfels: Mask Aligner werden nach Zhubei, Module nach Sternenfels verlagert; die Produktion in Garching wird eingestellt.
- Die Umstrukturierung betrifft rund 70 Mitarbeitende und soll sozialverträglich mit den Arbeitnehmervertretungen umgesetzt werden.
- Grund für die Neuaufstellung sind der starke Auftragseingang im dritten Quartal und ein Auftragsbestand auf Rekordniveau. Die Konzentration soll Skalierbarkeit, Effizienz und Kundennähe in Asien verbessern.
- SUSS bekräftigt sein Engagement in Deutschland: Forschung und Entwicklung, zentrale Technologie- und Produktionskompetenzen sowie die Konzernzentrale bleiben und werden ausgebaut; in Karlsruhe entsteht ein Entwicklungs- und Applikationszentrum.
- Für die Produktionsoptimierung erwartet SUSS einmalige Aufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. Euro, davon voraussichtlich 4,5 Mio. Euro im Jahr 2026. Lieferengpässe und die Verlagerung können Umsätze ins Jahr 2027 verschieben.
- Die Umsatzprognose für 2026 sinkt auf 405–425 Mio. Euro (zuvor 425–485 Mio. Euro), die erwartete EBIT-Marge auf 5–7 % (zuvor 8–10 %); die Bruttomargenprognose bleibt bei 35–37 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SUESS MicroTec ist am 05.11.2026.
Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -10,31 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,08EUR das entspricht einem Minus von -0,68 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.130,48PKT (-0,48 %).
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