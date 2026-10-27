SUESS MicroTec bricht nach Prognosesenkung um 10,54 % ein

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SUESS MicroTec insgesamt ein Minus von -32,35 % zu verkraften.

SUESS MicroTec senkt wegen Restrukturierungskosten und vorübergehender Produktionsstörungen seine Umsatz- und Margenprognosen für 2026. Trotz eines Auftragsbestands auf Rekordniveau bündelt der Konzern die Fertigung in Taiwan und Sternenfels und stellt die Produktion in Garching ein; rund 70 Beschäftigte sind betroffen. Die Aktie gerät daraufhin unter Druck und verliert zwischenzeitlich 13,79 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -5,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +35,21 % gewonnen.

Während SUESS MicroTec deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,17 %.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 893,08 Mio.EUR € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SUESS MicroTec?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,07 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +0,90 %.

Volle Auftragsbücher, tiefgreifender Umbau: SUSS bündelt seine Fertigung in Taiwan und Sternenfels, stellt die Produktion in Garching ein und senkt die Prognose für 2026.

With its order book at a record high, SUSS is reshaping production—yet restructuring costs and temporary disruption are weighing on its 2026 outlook.

SUSS MicroTec stellt die Weichen neu: Die Fertigung verlässt Garching, rund 70 Beschäftigte sind betroffen. Zugleich senkt der Konzern seine Umsatz- und Margenprognosen für 2026.

Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 48,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,96 %, über 10 Jahre bei 23,37 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,29 % 1 Monat -22,72 % 3 Monate -32,35 % 1 Jahr +44,07 %

SUESS MicroTec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 27.10.2026, 09:30 Uhr

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.