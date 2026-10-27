Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 79,80 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -15,74 %/+19,47 % bedeutet.