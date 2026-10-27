🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mobil Krankenkasse / Versorgung gestalten, Entscheidungen transparent ...

    OTS

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Mobil Krankenkasse veröffentlicht Berichte für 2025
    • Geschäftsbericht zeigt Versorgung und moVe-it
    • Transparenzbericht zeigt Abläufe und Kennzahlen
    OTS - Mobil Krankenkasse / Versorgung gestalten, Entscheidungen transparent ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Versorgung gestalten, Entscheidungen transparent machen / Mobil Krankenkasse veröffentlicht Geschäfts- und Transparenzbericht 2025 (FOTO)
    Hamburg (ots) - Die Mobil Krankenkasse hat ihren Geschäfts- und Transparenzbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Beide Publikationen geben Einblicke in zentrale Entwicklungen, Versorgungsangebote und Kennzahlen der Krankenkasse und zeigen, wie sie die Gesundheitsversorgung ihrer Versicherten gestaltet.

    Der Geschäftsbericht 2025 stellt unter dem Leitgedanken "Gesundheit braucht ..." die Versorgung der Versicherten in den Mittelpunkt. Er zeigt, was die Mobil Krankenkasse bewegt: Orientierung schaffen, Versorgung weiterentwickeln und Prävention stärken. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Innovationsfondsprojekt moVe-it, das unter Konsortialführung der Mobil Krankenkasse gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Versorgung umgesetzt wird. Es zielt darauf ab, die Versorgung von Menschen mit Spastik nach einem Schlaganfall durch ein digitales, interdisziplinäres Versorgungsmanagement zu verbessern.

    "Unser Anspruch ist es, die Versorgung nicht nur verlässlich sicherzustellen, sondern sie dort weiterzuentwickeln, wo für unsere Versicherten ein konkreter Mehrwert entsteht. Dabei wollen wir neue Möglichkeiten nutzen und gleichzeitig Orientierung geben", sagt Mario Heise, Vorstand der Mobil Krankenkasse.

    Der Transparenzbericht 2025 zeigt ergänzend, wie die Mobil Krankenkasse arbeitet. Er gibt Einblicke in Leistungsentscheidungen, Patientensicherheit und die Entstehung von Versorgungsinnovationen. Kennzahlen zu Kundenservice, Beschwerden und Zufriedenheit ergänzen den Einblick in ihre Leistungen und Prozesse.

    "Transparenz bedeutet für uns, nicht nur Ergebnisse zu veröffentlichen, sondern auch die Wege und Entscheidungen dahinter verständlich zu machen. Denn Vertrauen entsteht dort, wo Handeln nachvollziehbar wird", so Heise.

    Die beiden Berichte stehen hier
    (https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanzdaten.html) zum Download bereit.

    Pressekontakt:

    Mobil Krankenkasse
    Pressestelle
    Constanze Kwast
    Telefon: 040 3002-870
    E-Mail: mailto:pressestelle@mobil-krankenkasse.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53836/6378503 OTS: Mobil Krankenkasse







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    OTS Mobil Krankenkasse / Versorgung gestalten, Entscheidungen transparent ... Die Mobil Krankenkasse hat ihren Geschäfts- und Transparenzbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Beide Publikationen geben Einblicke in zentrale Entwicklungen, Versorgungsangebote und Kennzahlen der Krankenkasse und zeigen, wie sie die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     