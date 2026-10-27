Mobil Krankenkasse / Versorgung gestalten, Entscheidungen transparent ...

Der Geschäftsbericht 2025 stellt unter dem Leitgedanken "Gesundheit braucht ..." die Versorgung der Versicherten in den Mittelpunkt. Er zeigt, was die Mobil Krankenkasse bewegt: Orientierung schaffen, Versorgung weiterentwickeln und Prävention stärken. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Innovationsfondsprojekt moVe-it, das unter Konsortialführung der Mobil Krankenkasse gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Versorgung umgesetzt wird. Es zielt darauf ab, die Versorgung von Menschen mit Spastik nach einem Schlaganfall durch ein digitales, interdisziplinäres Versorgungsmanagement zu verbessern.

Versorgung gestalten, Entscheidungen transparent machen / Mobil Krankenkasse veröffentlicht Geschäfts- und Transparenzbericht 2025 (FOTO) Hamburg (ots) - Die Mobil Krankenkasse hat ihren Geschäfts- und Transparenzbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Beide Publikationen geben Einblicke in zentrale Entwicklungen, Versorgungsangebote und Kennzahlen der Krankenkasse und zeigen, wie sie die Gesundheitsversorgung ihrer Versicherten gestaltet.

"Unser Anspruch ist es, die Versorgung nicht nur verlässlich sicherzustellen, sondern sie dort weiterzuentwickeln, wo für unsere Versicherten ein konkreter Mehrwert entsteht. Dabei wollen wir neue Möglichkeiten nutzen und gleichzeitig Orientierung geben", sagt Mario Heise, Vorstand der Mobil Krankenkasse.

Der Transparenzbericht 2025 zeigt ergänzend, wie die Mobil Krankenkasse arbeitet. Er gibt Einblicke in Leistungsentscheidungen, Patientensicherheit und die Entstehung von Versorgungsinnovationen. Kennzahlen zu Kundenservice, Beschwerden und Zufriedenheit ergänzen den Einblick in ihre Leistungen und Prozesse.



"Transparenz bedeutet für uns, nicht nur Ergebnisse zu veröffentlichen, sondern auch die Wege und Entscheidungen dahinter verständlich zu machen. Denn Vertrauen entsteht dort, wo Handeln nachvollziehbar wird", so Heise.

Die beiden Berichte stehen hier

(https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanzdaten.html) zum Download bereit.



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