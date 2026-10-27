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    Nur die Schweizer sparen mehr als die Deutschen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Haushalte in Deutschland sparten 18,9 Prozent
    • Schweiz sparte 27,4 Prozent, EU-Schnitt lag bei 14,3
    • Quote sank von 19,6 Prozent 2024 auf 18,9 Prozent
    Nur die Schweizer sparen mehr als die Deutschen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland haben auch im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viel gespart. Private Haushalte legten 18,9 Prozent ihres verfügbaren Einkommens auf die hohe Kante, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Damit lag die Bruttosparquote deutlich über dem EU-Schnitt von 14,3 Prozent. Die Deutschen wurden in Europa nur von den Schweizern übertroffen, die 27,4 Prozent sparten. Dort hat allerdings die private Altersvorsorge eine deutlich höhere Bedeutung als hierzulande.

    Besonders wenig sparten innerhalb der Europäischen Union private Haushalte in Italien mit einer Sparquote von 10,8 Prozent. Damit lagen sie fast auf dem Niveau der konsumfreudigen US-Amerikaner, die nur 10,7 Prozent ihres Einkommens für später zur Seite legten.

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    Bruttosparquote in Deutschland etwas zurückgegangen

    Die Statistiker nutzen für den internationalen Vergleich die Bruttosparquote, weil es nur dafür vergleichbare Daten gibt, wie das Bundesamt erläutert. Berücksichtigt wird dabei sowohl das, was private Haushalte von ihrem verfügbaren Einkommen zum Beispiel aufs Sparbuch packen oder an der Börse anlegen, als auch neu erworbene Ansprüche in der betrieblichen Altersvorsorge.

    Bei der Bruttosparquote werden zudem Abschreibungen, vor allem auf Immobilien, nicht abgezogen. Gemeint ist damit der sogenannte Substanzverzehr, also der schleichende Wertverlust einer selbst genutzten oder vermieteten Wohnung durch Abnutzung und Alterung.

    Zuletzt ging die Sparquote in Deutschland nach Angaben der Wiesbadener Statistiker leicht zurück. Im ersten Halbjahr 2026 lag sie wie im gesamten Jahr 2025 bei 18,9 Prozent. Im Jahr 2024 waren es 19,6 Prozent. Einen Höchststand hatte die Bruttosparquote im Jahr 2020 mit 22,9 Prozent erreicht: Während der Corona-Pandemie hatten viele Menschen mehr Geld übrig als in normalen Zeiten, weil zum Beispiel Urlaubsreisen ausfielen und Freizeiteinrichtungen zeitweise geschlossen waren./ceb/ben/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 430,5 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 498,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -18,39 %/+59,03 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Commerzbank: Innerhalb eines Monats sei die Aktie etwa 13 Prozent gefallen und habe trotz freundlichem DAX nachgegeben. Einige erwarten wegen möglicher Eurokrisenrisiken weitere Verluste bis etwa 30 Euro; frühere Kurse um 40 Euro gelten als fraglich. Andere verweisen auf die Bewertung mit Blick auf 2027, Aktienrückkäufe und mögliche Gewinnsteigerungen. Die Übernahmepläne der UniCredit und deren regulatorische Genehmigung werden diskutiert, bislang aber nicht als Kurstreiber gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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