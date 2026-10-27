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    Chipzulieferer Suss Microtec verlagert Produktion und senkt Prognose

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    Für Sie zusammengefasst
    • Garching-Produktion zieht nach Taiwan und Sternenfels
    • 70 Mitarbeiter betroffen, 6,2 Millionen Euro Einmalkosten
    • Suss senkt für 2026 Umsatz- und Ergebnisprognose
    Chipzulieferer Suss Microtec verlagert Produktion und senkt Prognose
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec stellt seine Produktion in Garching bei München ein und verlagert diese an seine beiden größten Fertigungsstandorte in Zhubei (Taiwan) und Sternenfels (Deutschland). Betroffen seien etwa 70 Mitarbeiter, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In diesem Zusammenhang erwartet Suss Einmalkosten von 6,2 Millionen Euro, von denen der überwiegende Teil noch im laufenden Geschäftsjahr anfallen dürfte. Zudem geht das Management in Zuge der Verlagerung von einer Verschiebung von Umsätzen aus. Aus diesen Gründen - und wegen einer angespannten Liefersituation bei einigen Komponenten - senkte das Unternehmen seine Prognose für 2026.

    Die Erlöse sollen 2026 nun 405 bis 425 Millionen Euro erreichen, wie es hieß. Bislang hatte Suss 425 bis 485 Millionen Euro für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) sollen 5 bis 7 Prozent hängen bleiben, nachdem zuvor 8 bis 10 Prozent angenommen worden waren. An den Erwartungen zur Bruttomarge hält der Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie fest.

    Die Investoren quittierten die Senkung mir kräftigen Verkaufen - die Aktie brach am Vormittag um elf Prozent ein./nas/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,69 % und einem Kurs von 47,38 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +111,77 %/+164,72 % bedeutet.





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