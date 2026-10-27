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    Nvidia steigt bei Meta ein: Wer profitiert wirklich vom Milliarden-Deal?

    Superintelligenz fürs Handy

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    Nvidia steckt drei Milliarden US-Dollar in Metas Rekord-Kapitalerhöhung. Gemeinsam wollen sie den Assistenten Muse groß machen. Doch für Meta-Aktionäre hat der Deal einen Haken. Welchen?

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    Superintelligenz fürs Handy - Nvidia steigt bei Meta ein: Wer profitiert wirklich vom Milliarden-Deal?
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Nvidia steigt bei seinem Großkunden ein. Der Chipkonzern investiert drei Milliarden US-Dollar in die Kapitalerhöhung von Meta. Zugleich vertiefen beide ihre Zusammenarbeit beim Assistenten Muse, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Meta braucht das Geld für den Ausbau seiner Rechenzentren.

    Der Facebook-Konzern stockte den Verkauf neuer Stammaktien von 22,5 auf 25 Milliarden US-Dollar auf. Dazu kommen 12,5 Milliarden US-Dollar über Anteilsscheine auf Vorzugsaktien, die später zwingend in Stammaktien umgewandelt werden. Insgesamt fließen damit bis zu 37,5 Milliarden US-Dollar in die Kasse. Nvidia übernimmt davon rund acht Prozent. Es ist die größte Kapitalspritze der Firmengeschichte.

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    Muse: Ein Assistent für alles

    Muse soll Zuckerbergs großes Versprechen einlösen. Der Konzernchef will den Milliarden Nutzerinnen und Nutzern seiner Dienste eine "persönliche Superintelligenz" an die Hand geben. Der Assistent kann auf E-Mails, Kalender, Zahlungen, Gesundheits- und Einkaufsdaten zugreifen. Die Freigabe lässt sich jederzeit widerrufen.

    Nvidia soll die Modelle schneller und günstiger machen. Meta setzt dafür künftig stärker auf die Prozessoren und die Netzwerktechnik des Partners. Beide Seiten wollten die Infrastruktur durchgängig optimieren, sagte Nvidia-Chef Jensen Huang.

    Meta-Aktie: Verwässerung mit Ansage

    Für Aktionäre hat der Deal einen Haken. Meta gibt die neuen Stammaktien zu 625 US-Dollar aus. Das sind rund 40 Millionen Stück, gut eineinhalb Prozent mehr Aktien als bisher. Für das Jahr 2027 plant der Konzern zudem weitere stimmrechtslose Aktien für 60 Milliarden US-Dollar. Die Aktie fiel am Montag um 1,8 Prozent auf 630,42 US-Dollar an der New Yorker Börse.

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    Die 62 Analysten raten im Schnitt zum Kauf. Ihr mittleres Kursziel von rund 847 US-Dollar liegt gut ein Drittel über dem Kurs. Die Kapitalspritze stärkt auch die Bilanz. Bislang stehen 82 Milliarden US-Dollar an Barmitteln Schulden von 115 Milliarden gegenüber.

    Fazit

    Meta setzt alles auf künstliche Intelligenz und lässt die Aktionäre mitbezahlen. Die neuen Aktien verwässern den Anteil jedes Einzelnen, und 2027 folgt die nächste Runde. Mit Nvidia gewinnt Meta aber einen starken Partner, der selbst Geld mitbringt. Ob sich die Milliarden auszahlen, hängt vor allem am Erfolg von Muse.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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