DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VALEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Valeo von 13 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Quartalsumsatz des Autozulieferers habe mit Blick auf das organische Wachstum enttäuscht, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Jahresziele habe Valeo bestätigt, für die Margen und die Barmittelentwicklung im zweiten Halbjahr aber einen etwas vorsichtigeren Ton als bisher angeschlagen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,03 % und einem Kurs von 11,72EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.