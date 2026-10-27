Kiews Südbrücke nach Raketenangriff geschlossen

KIEW (dpa-AFX) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist die bereits mehrfach bei russischen Angriffen getroffene Südbrücke nach einem Raketeneinschlag vorübergehend geschlossen. Auch die Bahninfrastruktur der Metro auf der Brücke sei beschädigt, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Er machte sich selbst an Ort und Stelle ein Bild von den Schäden. Laut Polizei wurde der Verkehr für Autos und Bahnen in beide Richtungen vorläufig eingestellt.

Die strategisch wichtige Brücke über dem Dnipro war bereits mehrfach Ziel russischer Angriffe. Russland hatte die Dreimillionenstadt am Abend und in der Nacht auch mit ballistischen Raketen angegriffen. Dabei seien eine Frau getötet und mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden, teilten die Behörden in Kiew mit. Insgesamt sieben Brücken für Metro, Eisenbahn und Straßenverkehr verbinden den Ost- und den Westteil Kiews.