Suss nach Prognosesenkung zweistellig im Minus - Tief seit März
AKTIE IM FOKUS
- Aktie von Suss Microtec verliert gut 13 Prozent
- Erlösziel für 2026: 405 bis 425 Millionen Euro
- Ebit-Marge nur noch bei 5 bis 7 Prozent erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Suss Microtec sind am Dienstag für ihre Prognosesenkung abgestraft worden. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie tauchten um gut 13 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit März.
Seit dem Rekordhoch von gut 118 Euro im Juni haben sie inzwischen mehr als 60 Prozent verloren, liegen für das Gesamtjahr aber immer noch 16 Prozent im Plus.
Die Erlöse sollen 2026 nun 405 bis 425 Millionen Euro erreichen, wie es hieß. Bislang hatte Suss 425 bis 485 Millionen Euro für das laufende Jahr in Aussicht gestellt.
Als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen 5 bis 7 Prozent hängen bleiben, nachdem zuvor bei der Ebit-Marge 8 bis 10 Prozent angenommen worden waren./ag/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,48 % und einem Kurs von 46,96 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +111,77 %/+164,72 % bedeutet.
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Was genau passiert?
SUSS hat am 3. September eine strategische Kooperation mit Manz Asia vereinbart. Gemeinsam sollen Inkjet-Systeme der nächsten Generation für Halbleiterfertigung und Advanced Packaging entwickelt werden. SUSS bringt seine Halbleiterprozess- und Packaging-Kompetenz ein; Manz Asia seine Inkjet-Technologie und insbesondere seine Position im entstehenden Panel-Level-Packaging-Ökosystem.
Das Entscheidende ist für mich:
SUSS bekommt dadurch schneller Zugang zu einer zusätzlichen Technologieplattform und zu Panel-Level-Packaging, ohne alles selbst von Grund auf entwickeln zu müssen.
Warum Inkjet für SUSS interessant ist
Bei herkömmlichen Coating-Verfahren wird Material teilweise großflächiger aufgetragen. Inkjet kann Materialien dagegen sehr gezielt dort platzieren, wo sie benötigt werden.
SUSS nennt drei wesentliche Vorteile: weniger Materialverbrauch, niedrigere Kosten und gleichmäßigeres Aufbringen auf komplexe dreidimensionale Strukturen.
Noch interessanter ist die Marktgröße: SUSS erwartet, dass der jährlich adressierbare Anlagenmarkt für Halbleiter-Inkjet-Anwendungen bis 2030 auf mehr als 800 Mio. US-Dollar wachsen könnte.
Für ein Unternehmen mit zuletzt rund 500 Mio. € Jahresumsatz ist das kein irrelevanter Zusatzmarkt.
Noch wichtiger finde ich Panel-Level-Packaging
Hier könnte langfristig der größere Hebel liegen.
Bisher wird Advanced Packaging häufig auf Wafer-Ebene durchgeführt. Panel-Level-Packaging versucht, viele Chips bzw. Packages auf größeren rechteckigen Panels gleichzeitig zu bearbeiten.
Vereinfacht:
größere Fläche → mehr Packages pro Durchlauf → höherer Durchsatz → potenziell niedrigere Stückkosten.
Genau das wird interessant, wenn die Stückzahlen komplexer AI-Chips und Chiplets massiv steigen.
Manz Asia bringt laut eigener Darstellung Erfahrung mit FOPLP/CoPoS, IC-Substraten, Glaskern- und organischen Substraten mit.
Und SUSS bekommt dadurch einen besseren Zugang zu diesem Ökosystem.
Das passt hervorragend zur AI-Entwicklung
Hier schließt sich für mich der Kreis zu der PwC-Rechenzentrumsstudie, die du mir vorgestern geschickt hast.
Immer mehr AI-Rechenleistung bedeutet nicht nur:
mehr GPUs.
Es bedeutet:
mehr Chiplets
→ HBM
→ komplexere Packages
→ größere Packages
→ höhere Integrationsdichte
→ neue Substrate
→ neue Coating-/Bonding-Prozesse.
Und genau vor dem fertigen AI-Server sitzt SUSS in dieser Wertschöpfungskette.
SUSS muss deshalb nicht Nvidia schlagen.
SUSS kann davon profitieren, dass Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell und andere immer komplexere Chips bauen lassen.
Das gefällt mir an der Investmentstory.
Die Kooperation verändert meine Einschätzung deiner Position
Du hattest mich vor wenigen Tagen gefragt, ob du deine inzwischen größere SUSS-Position wegen steigender US-Zinsen und eines möglicherweise schwachen Septembers verkaufen solltest.
Die neue Meldung ist für mich ein weiteres Argument:
nicht aus fundamentalen Gründen verkaufen.
Dein durchschnittlicher Einstieg liegt bei 83,32 €.
Gestern lag SUSS zeitweise nur bei rund 69 €. Die Kooperation sorgte zunächst lediglich für ungefähr +1,6 %.
Das zeigt aber auch das Problem:
Fundamental positive Nachrichten werden momentan vom schwachen Halbleiter-/Makroumfeld überlagert.
Das kann kurzfristig durchaus noch anhalten.
Meine Bewertung der Nachricht
|Faktor
|Bedeutung für SUSS
|Umsatz 2026
|⭐
|Gewinn 2026
|⭐
|Umsatz 2027/28
|⭐⭐⭐
|Advanced Packaging
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Panel-Level-Packaging
|⭐⭐⭐⭐⭐
|technologischer Burggraben
|⭐⭐⭐⭐
|Ambition 2030
|⭐⭐⭐⭐⭐
|kurzfristiger Aktienkurs
|⭐⭐
|langfristiger Unternehmenswert
|⭐⭐⭐⭐½
Ich würde die Meldung deshalb als:
strategisch sehr positiv, kurzfristig finanziell noch nicht quantifizierbar
einstufen.
Es wurde kein Auftragswert, keine Umsatzprognose und keine Gewinnwirkung genannt. Deshalb wäre es falsch, allein aufgrund dieser Nachricht beispielsweise mein 2027-EPS sofort anzuheben.
Interessant wird die Kombination mehrerer SUSS-Nachrichten
Für mich ist die Manz-Kooperation nicht isoliert entscheidend.
Viel wichtiger ist das Gesamtbild:
473,7 Mio. € Rekord-Auftragsbestand
- großer Auftrag aus dem AI-Chipmodul-Umfeld
- stark steigende Sichtbarkeit für 2027
- Advanced Packaging
- Coating
- jetzt Inkjet
- Panel-Level-Packaging
=
SUSS entwickelt sich zunehmend zu einem spezialisierten Advanced-Packaging-Ausrüster.
Das ist eine wesentlich interessantere Investmentthese als „kleiner deutscher Halbleiterausrüster“.
Was mich jetzt richtig bullish machen würde
Ich möchte als nächsten Schritt echte Aufträge sehen.
Wenn SUSS beispielsweise in den kommenden Quartalen meldet:
erster größerer Inkjet-Auftrag
oder
erster bedeutender Panel-Level-Packaging-Kunde
oder
Volumenauftrag eines AI-/HBM-/Advanced-Packaging-Kunden,
dann bekommt diese Kooperation finanziellen Wert.
Das wäre für mich ein wesentlich stärkerer Kurstreiber als die gestrige Partnerschaftsmeldung selbst.
Und charttechnisch bleibt mein Problem bestehen
Die Aktie ist gestern trotz der positiven Meldung nur auf ungefähr 69 € gestiegen.
Das ist noch kein Pivotal Point.
Ich möchte jetzt ungefähr folgende Entwicklung sehen:
67–69 € halten
→ 72–74 € zurückerobern
→ 76–78 € überwinden
→ 80–82 €
→ anschließend den Widerstandsbereich bei 83–86 €.
Ein Anstieg über 76–78 € bei deutlich erhöhtem Volumen wäre für mich wesentlich interessanter als der gestrige kleine Kursanstieg.
Unter 67 € würde das technische Bild dagegen wieder problematischer.
Mein Kursziel ändert sich leicht
Vor der Meldung lag mein fundamentaler Base Case für 6–12 Monate ungefähr bei 95–100 €.
Die Kooperation allein rechtfertigt noch keine große Erhöhung. Sie erhöht aber die Wahrscheinlichkeit meines langfristigen Bull Cases.
Ich sehe jetzt ungefähr:
Bear Case 12 Monate: 60–65 €
Base Case 12 Monate: 95–105 €
Bull Case 12–18 Monate: 115–125 €
Für 3–5 Jahre könnte ich mir bei erfolgreicher Umsetzung der Ambition 2030 und einer starken Position in Advanced/Panel-Level-Packaging durchaus 140–180 € vorstellen. Das wäre allerdings ein Szenario, kein heutiger fairer Wert.
Das Problem der Aktie ist momentan vor allem Timing und Makro, nicht die langfristige SUSS-Story.
Und genau deshalb finde ich die Manz-Asia-Meldung wichtiger, als die gestrigen +1,6 % vermuten lassen: Sie eröffnet SUSS einen weiteren Weg, vom Übergang zu immer komplexerem Advanced Packaging zu profitieren.
Die Zone um 84 € ist aktuell charttechnisch wichtig, aber sie ist aus meiner Sicht nur die erste von mehreren Hürden. Nach dem starken Einbruch Ende Juli und der anschließenden Erholung muss SUSS erst einige frühere Handelszonen zurückerobern. Ältere technische Daten zeigen zudem, dass im Juni die gleitenden Durchschnitte noch im Bereich um 93–100 € lagen; genau dieser Bereich dürfte nun wieder Angebot erzeugen.
Die entscheidenden Widerstände
|Zone
|Bedeutung
|Stärke
|83,50–85 €
|aktueller kurzfristiger Widerstand
|🔴🔴🔴🔴🔴
|87–89 €
|nächste Rücklauf-/Verkaufszone
|🔴🔴🔴
|92–94 €
|frühere Konsolidierung + technischer Schlüsselbereich
|🔴🔴🔴🔴
|96–101 €
|sehr starke alte Widerstandszone / Juni-Hoch 100,90 €
|🔴🔴🔴🔴🔴
|110–117 €
|nächster großer Bereich nach Breakout >101 €
|🔴🔴🔴
|122–126 €
|obere historische Ziel-/Widerstandszone
|🔴🔴🔴🔴
|~142 €
|darüber langfristige technische Projektionszone
|🔴🔴
Das Zwischenhoch vom 3. Juni lag bei 100,90 €; aus einer früheren Fibonacci-Betrachtung wurden oberhalb davon 116,65 €, 122,67 €, 126,38 € und 142,13 € als technische Marken abgeleitet.
Warum gerade 84 € so zäh ist
Das Verhalten gefällt mir eigentlich besser, als wenn SUSS sofort auf 90 € hochschießen würde.
Nach dem starken Absturz haben viele Anleger zwischen ungefähr 80 und 85 € gekauft. Gleichzeitig sitzen dort Anleger, die vor dem Einbruch gekauft haben und jetzt ihre Verluste reduzieren wollen.
Dadurch entsteht Angebot.
Entscheidend wäre deshalb nicht, dass SUSS intraday einmal 84,50 € erreicht, sondern:
Tagesschluss >85 € + deutlich erhöhtes Volumen.
Das wäre für mich das erste echte technische Kaufsignal.
Mein bevorzugtes Szenario
82–84 € → Konsolidierung → Ausbruch >85 € → 88 € → 93 € → 100/101 €.
Der wirklich große charttechnische Pivotal Point liegt für mich deshalb nicht bei 84 €, sondern bei:
100–101 €
Warum?
Weil SUSS dort am 3. Juni bereits bei 100,90 € gescheitert war.
Wenn die Aktie irgendwann mit hohem Volumen über 101 € ausbricht, verändert sich der Chart erheblich.
Dann würde ich folgende Zielkette sehen:
101 € → 110 € → 116/117 € → 122/126 €
und oberhalb von etwa 126 € wäre technisch tatsächlich wieder sehr viel Raum vorhanden.
Ich würde die Marken deshalb so behandeln:
<78 €: Erholung wieder gefährdet
78–82 €: Unterstützung/Konsolidierung
82–85 €: Kampfzone
>85 €: erstes positives Signal
>89 €: Erholung bestätigt
>94 €: Chart deutlich verbessert
>101 €: großes Breakout-Signal
>117 €: Angriff auf 122–126 €
>126 €: Weg Richtung alter Hochzonen wird wesentlich freier
Und fundamental kommt jetzt ein wichtiger Unterschied hinzu: Der jüngste Rekord-Auftragsbestand verbessert die Story hinter einem möglichen technischen Ausbruch. Deshalb würde ich einen Ausbruch über 85 € auf hohem Volumen derzeit wesentlich ernster nehmen als eine rein technische Gegenbewegung ohne die starken Auftragseingänge.
Kurz gesagt: 84/85 € ist die erste Tür. 93/94 € ist die zweite. Aber 100/101 € ist für mich die entscheidende Tür zu einer neuen größeren Aufwärtsbewegung.
Nach den heute veröffentlichten Zahlen ergibt sich folgendes Bild. Ich habe die wichtigsten Kennzahlen den Analystenerwartungen, dem Vorquartal (Q1 2026) und dem Vorjahresquartal (Q2 2025) gegenübergestellt.
|Kennzahl
|Q2 2026
|Analystenerwartung
|Q1 2026
|Q2 2025
|Bewertung
|Umsatz
|123,8 Mio. €
|ca. 121,3 Mio. €
|86,5 Mio. €
|143,2 Mio. €
|✅ leicht über Erwartung
|Auftragseingang
|260,7 Mio. €
|keine offizielle Konsensschätzung
|149,3 Mio. €
|deutlich niedriger
|⭐⭐⭐⭐⭐ Rekord
|Auftragsbestand
|473,7 Mio. €
|keine Konsensschätzung
|330,1 Mio. €
|deutlich niedriger
|⭐⭐⭐⭐⭐ Rekord
|Bruttomarge
|38,0 %
|ca. 36–37 %
|36,1 %
|39,3 %
|✅ besser als erwartet
|EBIT-Marge
|9,0 %
|ca. 8–9 %
|4,3 %
|16,3 %
|✅ im Zielkorridor
|Free Cashflow (H1)
|+16,4 Mio. €
|–
|+23,2 Mio. € (Q1)
|niedriger
|✅ positiv
|Liquidität
|112,3 Mio. €
|–
|120,9 Mio. €
|–
|solide
|Jahresprognose
|bestätigt
|Bestätigung erwartet
|bestätigt
|–
|✅ positiv
Die Analystenerwartungen für Umsatz und Gewinn lagen vor allem deshalb relativ niedrig, weil der Markt bereits mit einem Übergangsjahr gerechnet hatte. Die Zahlen fielen beim Umsatz leicht besser aus, die Margen waren solide und vor allem die Auftragsentwicklung war deutlich stärker als viele erwartet hatten.
Der eigentliche Hammer: Auftragseingang
Die wichtigste Entwicklung ist aus meiner Sicht nicht der Umsatz, sondern diese:
- Q1 2026: 149,3 Mio. €
- Q2 2026: 260,7 Mio. €
Das entspricht einem Anstieg von rund 75 % gegenüber dem bereits rekordstarken ersten Quartal.
Noch wichtiger: Auftragsbestand
|Zeitpunkt
|Auftragsbestand
|Ende 2025
|266,8 Mio. €
|Ende Q1 2026
|330,1 Mio. €
|Ende Q2 2026
|473,7 Mio. €
Das bedeutet:
- +143,6 Mio. € gegenüber Q1
- +77 % gegenüber Ende 2025
Besonders wichtig ist, dass rund 220 Mio. € des Auftragsbestands bereits für Auslieferungen im Jahr 2027 vorgesehen sind. Das erhöht die Planungssicherheit erheblich.
Der Großauftrag
Ein weiterer Pluspunkt:
- Großauftrag über rund 115 Mio. €
- Kunde aus der KI-Chip-Wertschöpfungskette (OSAT)
Das bestätigt, dass SUSS direkt vom Ausbau der KI-Halbleiterproduktion profitiert.
Was gefällt mir besonders?
⭐⭐⭐⭐⭐ Auftragseingang
⭐⭐⭐⭐⭐ Auftragsbestand
⭐⭐⭐⭐⭐ Visibilität bis 2027
⭐⭐⭐⭐☆ Margen
⭐⭐⭐⭐☆ Prognose bestätigt
Was hätte noch besser sein können?
Der einzige Punkt, den manche Anleger sich vielleicht gewünscht hätten:
- Keine Anhebung der Jahresprognose.
Das Management hat den Ausblick bestätigt, obwohl der Auftragseingang außergewöhnlich stark war. Das spricht für eine eher vorsichtige Kommunikation. Sollte sich der hohe Auftragseingang in den kommenden Quartalen in Umsatz umwandeln, wäre eine spätere Anhebung aber durchaus möglich.
Meine Einschätzung
Vor den Zahlen war ich vorsichtig optimistisch.
Nach diesen Zahlen bin ich klar positiver.
Der Grund ist nicht der Gewinn des Quartals, sondern:
- Rekord-Auftragseingang,
- Rekord-Auftragsbestand,
- sehr gute Visibilität bis 2027,
- bestätigte Jahresprognose,
- hohe Nachfrage aus der KI-Wertschöpfungskette.
Mein Kursziel
Ich würde mein bisheriges Basisszenario leicht anheben:
- 12 Monate: 115–130 €
- 2–3 Jahre: 150–180 €, wenn sich Hybrid Bonding und Advanced Packaging wie erwartet entwickeln.
Ein Kurs deutlich oberhalb dieser Spanne wäre ebenfalls möglich, würde aber voraussetzen, dass:
- die Nachfrage nach KI-Chips über mehrere Jahre außergewöhnlich stark bleibt,
- SUSS seine Marktposition weiter ausbaut,
- und die Margen nachhaltig steigen.