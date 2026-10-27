Drei integriert exklusiven Ruckelschutz in den Boost! 5G-Router.

"Wenn mehrere Personen gleichzeitig online sind, kann die verfügbare Bandbreite mitunter knapp werden. Der im Boost! Router integrierte Drei Ruckelschutz erkennt zeitkritische Anwendungen und gibt ihnen automatisch Vorrang. So werden Videocalls, Streaming und Gaming bevorzugt behandelt, während weniger zeitkritische Anwendungen wie z.B. Downloads später erfolgen. Das sorgt für ein spürbar flüssigeres Interneterlebnis - ohne technische Vorkenntnisse oder komplizierte Einstellungen.", erklärt Drei CCO Günter Lischka .

Wien (APA-ots) - Wenn zu Hause gleichzeitig gestreamt, gespielt, gearbeitet und heruntergeladen wird, gerät selbst eine leistungsfähige Internetverbindung manchmal an ihre Grenzen. Mit dem neuen Drei Ruckelschutz erweitert Drei sein Boost! Angebot um eine in Österreich exklusive Router-Funktion. Die Anwendung ist direkt im 5G-Router ZTE G5TC integriert, der Teil des Boost! Angebots ist. Der Drei Ruckelschutz erkennt Engpässe bei der verfügbaren Bandbreite im Heimnetzwerk automatisch und sorgt für eine intelligente Priorisierung zeitkritischer Anwendungen wie Videotelefonie, Video- Streaming und Online-Gaming. Dadurch profitieren Kund:innen von einer stabileren Internetnutzung, insbesondere dann, wenn mehrere Personen und Geräte gleichzeitig dieselbe Internetverbindung nutzen.

Zwtl.: Router-Funktion für intelligente Bandbreitensteuerung

In modernen Haushalten greifen häufig mehrere Nutzer:innen gleichzeitig auf dieselbe Internetverbindung zu. Streaming-Dienste, Videokonferenzen, Cloud-Backups, Software-Updates und Online-Gaming konkurrieren dabei um die verfügbare Bandbreite.



Der Drei Ruckelschutz ist eine intelligente Funktion des 5G- Routers ZTE G5TC. Die Funktion überwacht laufend die Qualität der Internetverbindung und erkennt automatisch Situationen, in denen die verfügbare Bandbreite knapp wird.



Erst bei tatsächlichen Engpässen greift die Funktion ein und priorisiert Anwendungen, die besonders empfindlich auf Verzögerungen oder Schwankungen reagieren. Dazu zählen insbesondere:

- Videotelefonie und Videokonferenzen



- Streaming von Video-Inhalten



- Online-Gaming



- Echtzeit-Kommunikation



Weniger zeitkritische Datenübertragungen, beispielsweise große Downloads oder Software-Updates, können in diesen Situationen vorübergehend geringer priorisiert werden. Dadurch nutzt der Router die vorhandene Bandbreite effizienter und verbessert die Nutzererfahrung im Heimnetzwerk. Mehr auf www.drei.at/ruckelschutz

Zwtl.: Lokal im Router verarbeitet



Der Drei Ruckelschutz arbeitet vollständig lokal auf dem 5G- Router ZTE G5TC. Es werden keine Inhalte analysiert, gespeichert oder an externe Server übertragen.

Die Priorisierung erfolgt ausschließlich anhand technischer Merkmale des Datenverkehrs. Persönliche Informationen und Inhalte bleiben davon unberührt. Kund:innen müssen keine zusätzlichen Einstellungen vornehmen, um die Funktion zu nutzen.



Zwtl.: Fester Bestandteil des Drei Boost! Angebots



Der Drei Ruckelschutz ist eine integrierte Funktion des 5G- Routers ZTE G5TC und exklusiv im Drei Boost! Angebot verfügbar.

Boost! kombiniert mehrere Komponenten zur Optimierung des Heimnetzwerks:



- 5G-Router ZTE G5TC



- Integrierter Drei Ruckelschutz



- Automatisierte Qualitätsprüfung der Internetverbindung

- RouterAssistant-App zur Optimierung des Heimnetzwerks

Mit diesen Funktionen unterstützt Drei eine stabile und leistungsfähige Internetnutzung für Haushalte mit vielen gleichzeitig genutzten Anwendungen und Geräten. Mehr Informationen: www.drei.at/boost



Zwtl.: Verfügbarkeit



Der Drei Ruckelschutz ist exklusiv bei Drei verfügbar und wird aktuell auf dem 5G-Router ZTE G5TC unterstützt (Voraussetzung: Software-Version B22 oder neuer).

Die Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann bei Bedarf über die Router-Einstellungen oder über die Drei RouterAssistant-App deaktiviert werden. Mehr auf www.drei.at/ruckelschutz

Zwtl.: FAQ für Medien



Was ist der Drei Ruckelschutz?

Der Drei Ruckelschutz ist eine intelligente Router-Funktion, die bei hoher Auslastung der Internetverbindung wichtige Anwendungen wie Videotelefonie, Streaming und Online-Gaming automatisch priorisiert.

Welchen Vorteil haben Kund:innen?

Kund:innen profitieren von stabileren Videocalls, flüssigerem Streaming und besseren Reaktionszeiten beim Gaming, insbesondere wenn mehrere Personen gleichzeitig online sind.



Muss die Funktion eingerichtet werden?

Nein. Der Drei Ruckelschutz arbeitet automatisch und ohne manuelle Konfiguration.



Verlangsamt der Drei Ruckelschutz Downloads?

Downloads werden nicht gestoppt. Bei Engpässen kann ihre Geschwindigkeit vorübergehend reduziert werden, damit zeitkritische Anwendungen weiterhin stabil laufen.



Erhöht der Drei Ruckelschutz die verfügbare Bandbreite? Nein. Die Funktion erhöht nicht die Geschwindigkeit des Internetanschlusses, sondern verteilt die vorhandene Bandbreite intelligenter.



Welche Anwendungen profitieren besonders?

Priorisiert werden Anwendungen aus den Bereichen Kommunikation, Streaming sowie Online-Gaming.



Werden persönliche Daten verarbeitet?

Nein. Die Funktion sammelt oder speichert keine Informationen über konsumierte Inhalte oder Internetaktivitäten. Sämtliche Verarbeitung erfolgt ausschließlich lokal auf dem Router.



Ist der Drei Ruckelschutz exklusiv?

Ja. Der Drei Ruckelschutz ist eine exklusive Funktion im Drei-Angebot und aktuell auf dem ZTE G5TC verfügbar.



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at



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Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

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