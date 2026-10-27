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    Bayer-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 50 Euro

    Tradingchance

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    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie zumindest wieder auf 50 Euro zulegen kann.

    Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) korrigierte nach ihrem Jahreshoch vom 3.7.26 bei 53,92 Euro bis Mitte Juli auf bis zu 46 Euro und wurde bis Ende September zumeist knapp unterhalb von 50 Euro gehandelt. Danach sackte der Aktienkurs nach einer negativen Analysteneinschätzung bis zum 9.10.26 auf bis zu 42,56 Euro ab und erholte sich danach auf sein aktuelles Niveau bei 45,34 Euro.

    Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 3.11.26 bekräftigten die Experten der UBS wegen der anhaltenden Dynamik der Pharma-Sparte mit einem unveränderten Kursziel von 62 Euro ihre Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie zumindest wieder auf 50 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 46 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 46 Euro, Bewertungstag 19.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000MN68EV8, wurde beim Aktienkurs von 45,34 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro gehandelt.

    Legt die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 50 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,70 Euro (+63 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,552 Euro  

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,552 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA7A149, wurde beim Aktienkurs von 45,34 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,94 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,083 Euro  

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,083 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FG0U7C7, wurde beim Aktienkurs von 45,34 Euro mit 0,66 – 0,67 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,09 Euro (+63 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Bayer-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 50 Euro Kaufempfehlung
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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