Börsenstart Europa - 27.10. - AT 20 stark +1,32 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.390,65 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: Siemens Energy +1,56 %, Zalando +1,13 %, Hannover Rueck +0,68 %
Flop-Werte: Beiersdorf -3,71 %, Mercedes-Benz Group -2,77 %, BMW -1,56 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.162,39 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: flatexDEGIRO +4,14 %, Rational +1,01 %, Porsche AG +0,87 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -12,28 %, Deutz -2,53 %, Aroundtown -2,14 %
Der TecDAX steht bei 4.057,56 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Verbio +3,19 %, PVA TePla +1,30 %, SAP +0,55 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -12,28 %, freenet -1,67 %, SILTRONIC AG -1,06 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:21) bei 6.106,83 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Siemens Energy +1,56 %, Nordea Bank Abp +1,03 %, Schneider Electric +0,89 %
Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -2,77 %, ENGIE -1,90 %, SAFRAN -1,63 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.352,77 PKT und steigt um +1,32 %.
Top-Werte: STRABAG +3,33 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,03 %, UNIQA Insurance Group +2,38 %
Flop-Werte: Lenzing -4,33 %, Palfinger -1,03 %
Der CH 20 steht bei 14.559,70 PKT und gewinnt bisher +0,45 %.
Top-Werte: Novartis +2,65 %, Amrize +0,67 %, Swiss Life Holding +0,64 %
Flop-Werte: Sika -0,53 %, Geberit -0,31 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.210,21 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,84 %, Alfa Laval +1,29 %, Assa Abloy Registered (B) +1,14 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,84 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,47 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.490,00 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,36 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,01 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,22 %
Flop-Werte: Viohalco -1,44 %, Jumbo -0,73 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,72 %
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