Chinas Superreiche profitieren von KI-Boom

SHANGHAI (dpa-AFX) - Tiktok-Gründer Zhang Yiming hat Dank des Booms bei Künstlicher Intelligenz in einem Ranking den Spitzenplatz als reichster Mann Chinas zurückerobert. Das Vermögen des 43-Jährigen werde auf 99,7 Milliarden US-Dollar (derzeit etwa 89,3 Mrd. Euro), geschätzt, was 43 Prozent über dem Vorjahreswert liege, teilte die in Shanghai ansässige Forschungsinstitut in seinem "Hurun"-Report mit.

Zhang ist Gründer des ByteDance-Konzerns, zu dem Tiktok gehört. Hinter seinem Vermögenszuwachs sahen die Experten auch die "aggressiven Bemühungen" des Konzerns im Bereich KI. Laut "Hurun"-Chef Rupert Hoogewerf zeigte sich in diesem Jahr ein zweigeteiltes Bild. "Unternehmer aus den Bereichen KI, Halbleiter und Robotik legten kräftig zu, während diejenigen aus den Bereichen Konsumgüter, Immobilien und traditionelle Fertigung ihr Vermögen schrumpfen sahen", sagte er laut Mitteilung.