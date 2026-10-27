Recording-Lösung der nächsten Generation für mehr Sicherheit im Luftverkehr

GuardX wurde erfolgreich bei Austro Control, Österreichs nationalem Flugsicherungsdienstleister, eingeführt. GuardX macht die Analyse von Zwischenfällen schneller, effizienter und zuverlässiger und stärkt damit letztlich die Flugsicherheit bei gleichzeitigem geringeren Betriebsaufwand. Im Herzen Europas gelegen, wickelt das Fluginformationsgebiet Wien (FIR, Flight Information Region) täglich rund 4.000 Flugbewegungen ab und ist damit ein wichtiger Korridor für den internationalen Luftverkehr. In diesem Umfeld gewährleistet GuardX die sichere Aufzeichnung und den schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Kommunikation und Daten. Damit unterstützt die Lösung die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, die Untersuchung von Vorfällen sowie die betriebliche Resilienz.

Wien (IRW-Press/27.10.2026) - * Erfolgreiche Implementierung des Recording-Systems von Frequentis bei Austro Control * GuardX verbessert die Analyse von Störungen und stärkt damit die Flugsicherheit * Entwickelt für die nahtlose Integration in bestehende Flugsicherungsumgebungen * Unterstützt verschlüsselte Kommunikation, rollenbasierte Zugriffskontrolle und lückenlose Prüfpfade

"Die implementierte GuardX-Plattform dient der automatischen Umwandlung von Sprache in Text mithilfe fortschrittlicher KI-basierter Komponenten", erklärt Reinhard Grimm, Frequentis Executive Vice President ATM Civil. "Diese Funktion wird den Zeit- und Kostenaufwand für die Berichterstellung und Analyse erheblich reduzieren. Relevante Informationen werden dadurch schneller verfügbar, und sicherheitsrelevante Vorfälle können effizienter bearbeitet werden."

Das neue System zeichnet die für die Flugsicherung relevante Sprachkommunikation, einschließlich des Sprechfunkverkehrs und der Umgebungsgeräusche, zuverlässig auf. Damit wird eine einheitliche und nachhaltige Grundlage für die Betriebssicherheit, die Untersuchung von Störungen und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen geschaffen

"Das österreichische Flugsicherungsumfeld erfordert einen zuverlässigen Zugriff auf betriebliche Kommunikation und Daten über mehrere Standorte hinweg. GuardX bietet eine zentralisierte Aufzeichnungsplattform, die die Resilienz erhöht, die Administration vereinfacht und uns dabei unterstützt, sichere und effiziente Flugsicherungsdienste bereitzustellen."

Die Implementierung umfasst die Kontrolltürme an den Flughäfen Wien-Schwechat, Graz, Linz, Innsbruck, Klagenfurt und Salzburg sowie die Bezirkskontrollstelle (Area Control Centre, ACC) in Wien. Damit wird eine einheitliche und qualitativ hochwertige Aufzeichnung im gesamten österreichischen Flugsicherungsnetz gewährleistet.