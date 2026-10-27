Deutsche Bank Research hebt Sartorius-Ziel auf 325 Euro - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Deutsche Bank hebt Sartorius-Kursziel auf 325 Euro
- Zahlen überraschten leicht, Jahresziele bestätigt
- Aktie hat trotz Bewertungsaufschlag noch Luft nach oben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 284 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe mit seinen jüngsten Quartalszahlen leicht positiv überrascht und die Jahresziele bestätigt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er sieht Sartorius auf dem Weg zurück zu einem prozentual zweistelligen Gewinnwachstum. Daher habe die Aktie trotz ihres Bewertungsaufschlags noch Luft nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 289,1 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 306,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 258,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -10,63 %/+14,31 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 325 Euro
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sich jetzt schon bei dieser Aktie zu positionieren ist klug, da die Verkaufssperre Mitte 2028 ausläuft...