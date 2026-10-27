JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. David Hayes attestierte dem Konzern am Dienstag ein durchwachsenes drittes Quartal. Insgesamt überwögen aber die positiven Aspekte, nachdem Beiersdorf zuletzt wiederholt enttäuscht habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 79,76EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte