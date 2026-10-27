JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. David Hayes attestierte dem Konzern am Dienstag ein durchwachsenes drittes Quartal. Insgesamt überwögen aber die positiven Aspekte, nachdem Beiersdorf zuletzt wiederholt enttäuscht habe./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 79,76EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 74,00 € , was einem Rückgang von -7,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer