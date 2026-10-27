Kapital bremst KI-Aktien ohne Cashflow: CoreWeave, Oracle, Meta gefährdet

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für KI-Aktien bestimmt das Kapital das Risiko: Am stärksten gefährdet sind CoreWeave, Oracle und Meta, die ihren KI-Ausbau auf Pump finanzieren, am solidesten die Stromanbieter mit langen Lieferverträgen. Diese Rangfolge ergibt sich, wenn man Chips, Strom und Kapital als Flaschenhälse der KI-Rallye vergleicht.

Am 12.10.2026 nennen die Chefs von Broadcom und Intel das Kapital als Engpass

Am 12.10.2026 saßen in Singapur Hock Tan, CEO von Broadcom, und Lip-Bu Tan, CEO von Intel, auf einem Podium. Auf die Frage, woher die nächste Billion Dollar für KI kommen soll, lautete die Antwort: Nicht die Chips sind der Engpass, auch nicht der Strom, sondern das Kapital.

Die Wafer- und Speicherknappheit wird überwunden, sagte Hock Tan. Die Nachfrage übersteigt das Angebot zwar bis 2029, aber die eigentliche Grenze zieht die Verfügbarkeit und der Preis von Kapital. Lip-Bu Tan ergänzte, Anleger wollen irgendwann Renditen sehen. Am Folgetag, dem 13.10.2026, verloren der koreanische Kospi, Samsung (zeitweise 9%) und SK Hynix deutlich.

Bis zu dieser Aussage galten Strom und Chips als Flaschenhals. Jensen Huang (Nvidia) und Elon Musk (xAI) hatten den Strom zum Flaschenhals erklärt, und Satya Nadella (Microsoft) räumte im November 2025 ein, dass Microsoft KI-GPUs im Lager liegen, die mangels Stromanschluss nicht eingebaut werden können.

Bei Alphabet, Amazon und Meta reicht der Cashflow nicht mehr aus

Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta investieren 2026 zusammen rund 750 Mrd. USD in den Ausbau der KI-Infrastruktur, Oracle weitere 90 Mrd. USD. Morgan Stanley rechnet für 2027 mit über 1 Bio. USD. Offen ist, wer dieses Kapital aufbringt.

Bis 2025 kam das Geld aus dem operativen Cashflow: Die vier großen Hyperscaler verdienten so viel, dass sie den KI-Ausbau bezahlen und nebenbei Aktien zurückkaufen konnten. 2026 hat sich das geändert. Alphabet wies im zweiten Quartal 2026 erstmals seit dem Börsengang einen negativen freien Cashflow aus, stellte die Aktienrückkäufe ein, die im Vorjahreszeitraum 28 Mrd. USD betrugen, und kündigte im Juni 2026 eine Eigenkapitalerhöhung über 85 Mrd. USD an. Amazon weist auf Zwölfmonatssicht ebenfalls einen negativen freien Cashflow aus. Meta meldete am 21.10.2026 für das dritte Quartal erstmals seit dem Börsengang einen negativen freien Cashflow und verlor dafür am 22.10.2026 7% an der Börse, obwohl der Umsatz die Erwartungen übertraf.