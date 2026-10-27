🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Kapital bremst KI-Aktien ohne Cashflow: CoreWeave, Oracle, Meta gefährdet

    KI-Aktien und Kapital

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alphabet, Amazon und Meta weisen negativen freien Cashflow aus, nur Microsoft erwirtschaftet einen deutlich positiven – Strom bestimmt das Tempo, Chips den Preis, Kapital das Risiko.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kapital wird zum zentralen Engpass der KI-Rallye
    • Oracle, CoreWeave und Meta tragen das höchste Risiko
    • Lange Lieferverträge stärken Stromanbieter

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    118,62€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    130,37€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für KI-Aktien bestimmt das Kapital das Risiko: Am stärksten gefährdet sind CoreWeave, Oracle und Meta, die ihren KI-Ausbau auf Pump finanzieren, am solidesten die Stromanbieter mit langen Lieferverträgen. Diese Rangfolge ergibt sich, wenn man Chips, Strom und Kapital als Flaschenhälse der KI-Rallye vergleicht.

    Am 12.10.2026 nennen die Chefs von Broadcom und Intel das Kapital als Engpass

    Am 12.10.2026 saßen in Singapur Hock Tan, CEO von Broadcom, und Lip-Bu Tan, CEO von Intel, auf einem Podium. Auf die Frage, woher die nächste Billion Dollar für KI kommen soll, lautete die Antwort: Nicht die Chips sind der Engpass, auch nicht der Strom, sondern das Kapital.

    Die Wafer- und Speicherknappheit wird überwunden, sagte Hock Tan. Die Nachfrage übersteigt das Angebot zwar bis 2029, aber die eigentliche Grenze zieht die Verfügbarkeit und der Preis von Kapital. Lip-Bu Tan ergänzte, Anleger wollen irgendwann Renditen sehen. Am Folgetag, dem 13.10.2026, verloren der koreanische Kospi, Samsung (zeitweise 9%) und SK Hynix deutlich.

    Bis zu dieser Aussage galten Strom und Chips als Flaschenhals. Jensen Huang (Nvidia) und Elon Musk (xAI) hatten den Strom zum Flaschenhals erklärt, und Satya Nadella (Microsoft) räumte im November 2025 ein, dass Microsoft KI-GPUs im Lager liegen, die mangels Stromanschluss nicht eingebaut werden können.

    Bei Alphabet, Amazon und Meta reicht der Cashflow nicht mehr aus

    Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta investieren 2026 zusammen rund 750 Mrd. USD in den Ausbau der KI-Infrastruktur, Oracle weitere 90 Mrd. USD. Morgan Stanley rechnet für 2027 mit über 1 Bio. USD. Offen ist, wer dieses Kapital aufbringt.

    Bis 2025 kam das Geld aus dem operativen Cashflow: Die vier großen Hyperscaler verdienten so viel, dass sie den KI-Ausbau bezahlen und nebenbei Aktien zurückkaufen konnten. 2026 hat sich das geändert. Alphabet wies im zweiten Quartal 2026 erstmals seit dem Börsengang einen negativen freien Cashflow aus, stellte die Aktienrückkäufe ein, die im Vorjahreszeitraum 28 Mrd. USD betrugen, und kündigte im Juni 2026 eine Eigenkapitalerhöhung über 85 Mrd. USD an. Amazon weist auf Zwölfmonatssicht ebenfalls einen negativen freien Cashflow aus. Meta meldete am 21.10.2026 für das dritte Quartal erstmals seit dem Börsengang einen negativen freien Cashflow und verlor dafür am 22.10.2026 7% an der Börse, obwohl der Umsatz die Erwartungen übertraf.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Stephan Heibel
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Stephan Heibel
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Aktien und Kapital Kapital bremst KI-Aktien ohne Cashflow: CoreWeave, Oracle, Meta gefährdet Für KI-Aktien bestimmt das Kapital das Risiko. Alphabet, Amazon und Meta weisen negativen freien Cashflow aus, und 2026 stammen 32% der Hyperscaler-Investitionen aus neuem Fremdkapital. Am stärksten gefährdet sind CoreWeave, Oracle und Meta, am solidesten die Stromanbieter mit langen Lieferverträgen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     