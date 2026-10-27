Mercedes-Benz kappt Prognose wegen schwachen China-Geschäfts und hoher Kosten

Erstens ist es schon bezeichnend, dass ein "Multimillionär" (
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif )
hier im Forum - nach eigener Aussage - nur deshalb
unterwegs ist, um "sich gegenseitig mit anderen Investoren hier
auszutauschen" ... gleichzeitig aber jede kritische Sichtweise
reflexartig harsch zurückweist (wie man bei mir ja unschwer
sieht) ...
Und was soll dieses Gerede "ich würde einen Chinesen fahren" -
und was hat mein Avatar(name) mit Mercedes zu tun ???🤔
Und was die katastrophale Entwicklung in China betrifft (gerade
bei den so wichtigen BEVs) habe ich natürlich Quellen (im
Gegensatz zu euren "Bauchgefühlen")
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/mercedes-verkaeufe-brechen-weiter-ein-massives-china-minus/100258243.html
China war für Mercedes mal der Markt, auf dem man 40% des
weltweiten Absatzes erzielt hat. Mit der technologischen
Disruption im chinesischen Markt der letzten Jahre (E-Mobilität)
hat man innerhalb von nur 3 Jahren fast die Hälfte des
Absatzes dort verloren, während völlig "neue" Konkurrenten
wie Zeekr, BYD oder XPENG in der gleichen Zeit von fast null auf
zig hundertausende Einheiten nach oben geschossen sind. Und
entgegen der Behauptung unseres "Multimillionärs" haben diese
Marken sehr wohl auch Modelle im Top-Segment anzubieten, die von
der Qualität, Technik und Materialanmutung her viele Modelle von
Mercedes wie einen VW Golf aussehen lassen! Natürlich kann man
über solche Konkurrenten auch einfach nur schnmunzeln - und die
Probleme einfach ignorieren ... Nur ist das nicht meine Art eine
Entwicklung zu analysieren. Und bei dem Absatz reden wir ja noch
von BEVs + Hybride + reine Verbrenner! Schaut man sich aber mal
das Zukunftssegment (BEV/NEV) an, sind diese Marktanteilsverluste
sogar nochmal viel, viel höher! Mercedes spielt in China in
diesem Segment nämlich kaum eine Rolle. Selbst aktuelle Modelle
werden dort nur "einige tausendmal verkauft" , was verschwindend
gering ist! Und rechnet man bei deren Gesamtabsatz mal
Verbrenner/Hybride raus, bleibt da nämlich fast gar nichts
mehr übrig. Mercedes verlieren also auch weiterhin
Marktanteile, da ihre "Absatzkönige" in China nur
Verbrenner/Hybride sind ... ein Segment das dort auch zukünftig
immer weiter schrumpfen wird - und mit ihm der Absatz von
Mercedes!
Und wenn doch Mercedes "allmählich das Absatztal schon
durchschritten haben" sollen (was hier ja auch jüngst mal
kolpotiert wurde) , dann erklärt mir mal, warum man dann jetzt im
Q3 das Abfindungsprogramm wieder neu aufgelegt hat, um
weitere tausende Stellen zu streichen?! Das Absatz-Tal ist hier
noch lange nicht erreicht. Schaut man sich die Entwicklungen in
China, Europa und Nordamerika (~75% des Weltmarktes) an, dann
wird man unterm Strich auch mittelfristig weiter Marktanteile
(primär in Asien) verlieren. Der Absatz von Mercedes wird von
ehemals 2,5 Mio. Einheiten ... der bereits auf mittlerweile nur
noch 2 Mio. gesunken ist ... weiter in Richtung 1,5 Mio.
Einheiten sinken, bevor man hier wirklich eine "Bodenbildung"
erwarten kann. Und bei einer Produktionskapazität von 3 Mio.
Einheiten kommt man bald in Regionen, wo Werksschließungen auch
gar nicht mehr abwendbar sind, da die Auslastungen längst
"kritisch niedrig" sind. So kann kein Hersteller effizient
produzieren (und somit auch kein Geld verdienen).
Werksschließungen sind also nur noch eine Frage der Zeit ... So
sehe ich es!
Und wenn ein Hersteller wie Mercedes durch diese techn.
Disruption massiv an Margen einbüßt, der Free-Cash-Flow einbricht
und zig Milliarden in Abfindungen, Dividenden und Aktienrückkäufe
fließen, dann wird man sich auch von den "30 Milliarden Net-Cash"
sehr bald verabschieden müssen - auch als "Argument".
Und was soll mir dieser komische ADAC-Bericht denn bitte sagen?
Ich kenne die technischen Details zu diesem "Hyper E-Auto"
selbst. Und natürlich haben die Chinesen längst auch sowas im
Programm/Pipeline. Und BMW bringen 2027 mit dem iX5 ein SUV mit
satten 140 kWh Batteriekapazität (netto) auf den Markt.
Aber um die reine Technik ging es mir doch auch gar nicht? Ich
sprach von der lächerlichen Materialanmutung im Innenraum
- und das es einfach nicht sein darf, dass eine "Premiummarke"
wie Mercedes in einem >200.000€ Fahrzeug Unmengen an
Kunststoff verbaut. Und auch der 11 kW AC - Lader ist bei
diesem Preis absolut lachhaft! Hier besteht einfach die Gefahr,
dass man seine eigene "Heritage" verrät - und so sein Markenimage
mittelfristig komplett zerstört! Und was das für Folgen hat, kann
man bei ähnlichen Beispielen (Nike, Lindt&Sprüngli) sehr
schön mitverfolgen, denn die haben zuvor genau den gleichen
Fehler begangen! 🙈
Ich habe ja auch nie gesagt das "Mercedes dem Untergang
geweiht" sei! Aber ich finde es schon irritierend, wie krampfhaft
hier manche die Fakten ignorieren? Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
Und da hilft es auch nicht darauf zu schielen, wieviel "Cash ein
Unternehmen aktuell noch hat" , denn das wird schnell irrelevant,
wenn man kaum noch Cash-Flow generiert und gleichzeitig einen
massiven Cash-Outflow (Abfindungen, Restrukutirerungskosten,
Dividenden und Aktienrückkäufe) hat ... Dann wird diese ganze
Kohle nämlich auch "ganz schnell weniger". Das ist der Grund,
warum ich solche Argumente auch so "haltlos" finde. Merdedes
steht vor einer gewaltigen Transformation und die wird gewaltige
Summen verzehren! Es wird noch Jahre brauchen, bis sich Mercedes
auf einem niedrigeren Absatz-Niveau stabilisieren.
Und wegen dieser immensen Herausforderungen sehe ich auch weder
die "Dividendhöhe mittelfristig gesichert" , noch einen schnellen
"operativen Turnaround" ...
Soweit meine grobe Einordnung dazu, warum meiner Meinung nach das
Ausmaß der Disruption hier nicht ausreichend
berücksichtigt wird. 🤔
Wer hier enrsthaft glaubt, Mercedes würden hier 2030 wieder
operativ zweistellige Milliardengewinne (EBIT) einfahren, lebt
einfach in einem Paralleluniversum.
Die Zeiten sind längst vorbei - und mit kaum Marktanteilen in
China (dem größten Auto-Markt auf der Welt) ist das auch nicht
mehr (absehbar) erreichbar.
Man wird zukünftig weitaus kleinere Brötchen backen müssen - weil
es heute viel mehr Wettbewerb gibt (und man nur noch Teile der
Wertschöpfung kontrolliert)
Und bevor "das Argument" wieder kommt: Die Japaner und
Südkoreaner hatten damals eben keine neue, disruptive
Technologie am Start, so wie die Chinesen heute!
Deshalb ist auch dein "Vergleich mit damals" ja auch so fehl am
Platz ... Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif