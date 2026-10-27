DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CANCOM auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Cancom nach Quartalszahlen und der Senkung der Umsatzprognose mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Er habe bereits nach den Zweitquartalszahlen seine Schätzungen für den IT-Dienstleister gekürzt, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Beim Umsatz liege er unter der früheren, aber innerhalb der neuen Unternehmenszielspanne./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
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Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 21,35EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: CANCOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: CANCOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
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