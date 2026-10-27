DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CANCOM auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Cancom nach Quartalszahlen und der Senkung der Umsatzprognose mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Er habe bereits nach den Zweitquartalszahlen seine Schätzungen für den IT-Dienstleister gekürzt, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Beim Umsatz liege er unter der früheren, aber innerhalb der neuen Unternehmenszielspanne./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 21,35EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

