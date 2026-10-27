Krawalle bei Protest gegen rechten Influencer in Spanien

BILBAO (dpa-AFX) - Bei einem Protest von Studenten gegen den Auftritt eines rechtspopulistischen Influencers und Aktivisten ist es in Bilbao im Norden Spaniens zu schweren Unruhen gekommen. 19 Menschen seien festgenommen worden, darunter sieben Minderjährige, teilte die Polizei des Baskenlandes mit. Bei den Krawallen wurden Autos und Müllcontainer angezündet sowie Läden zerstört und geplündert, wie der TV-Sender RTVE und andere Medien berichteten.

Auslöser war eine Demonstration selbst ernannter Antifaschisten vor der Universität Deusto. Dort sollte der umstrittene Influencer Vito Quiles am Montagabend auftreten. Er sagte die Veranstaltung jedoch kurz vorher aus Sicherheitsgründen ab. Anschließend zogen Hunderte randalierend durch die Stadt. Sie setzten ein Polizeimotorrad sowie ein halbes Dutzend weitere Fahrzeuge und zahlreiche Müllcontainer in Brand. Sie warfen zudem Steine und Feuerwerkskörper auf Beamte. Auch eine Polizeiwache wurde angegriffen.