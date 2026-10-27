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    Krawalle bei Protest gegen rechten Influencer in Spanien

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    Für Sie zusammengefasst
    • Proteste in Bilbao eskalierten zu schweren Unruhen
    • 19 Festnahmen, darunter sieben Minderjährige
    • Nach Absage randalierten Hunderte in der Stadt
    Krawalle bei Protest gegen rechten Influencer in Spanien
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BILBAO (dpa-AFX) - Bei einem Protest von Studenten gegen den Auftritt eines rechtspopulistischen Influencers und Aktivisten ist es in Bilbao im Norden Spaniens zu schweren Unruhen gekommen. 19 Menschen seien festgenommen worden, darunter sieben Minderjährige, teilte die Polizei des Baskenlandes mit. Bei den Krawallen wurden Autos und Müllcontainer angezündet sowie Läden zerstört und geplündert, wie der TV-Sender RTVE und andere Medien berichteten.

    Auslöser war eine Demonstration selbst ernannter Antifaschisten vor der Universität Deusto. Dort sollte der umstrittene Influencer Vito Quiles am Montagabend auftreten. Er sagte die Veranstaltung jedoch kurz vorher aus Sicherheitsgründen ab. Anschließend zogen Hunderte randalierend durch die Stadt. Sie setzten ein Polizeimotorrad sowie ein halbes Dutzend weitere Fahrzeuge und zahlreiche Müllcontainer in Brand. Sie warfen zudem Steine und Feuerwerkskörper auf Beamte. Auch eine Polizeiwache wurde angegriffen.

    Erst am Samstag hatte Barcelona eine Krawallnacht erlebt

    Der baskische Regierungschef Imanol Pradales verurteilte die Ausschreitungen als "inakzeptabel". Sein Sicherheitsminister Bingen Zupiria meinte, es entstehe der Eindruck, dass einige die gewalttätigen Aktionen in anderen Teilen Europas nachahmen wollten.

    Die Universität Deusto hatte ihren Campus am Nachmittag vorsorglich geschlossen und den Lehrbetrieb eingestellt. Die Proteste in Bilbao ereigneten sich zwei Tage nach gewaltsamen Zusammenstößen bei einer Kundgebung von Studenten in Barcelona, bei denen mindestens 128 Menschen festgenommen und mehrere Geschäfte angegriffen worden waren.

    Der 26 Jahre alte Influencer Quiles hat im Netz Millionen Follower. Er kandidierte 2024 bei der Europawahl auf der Liste der rechtspopulistischen Partei Se Acabó la Fiesta (SALF) ("Die Party ist vorbei") des Europaabgeordneten Alvise Pérez./er/DP/zb







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