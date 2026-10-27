Reckitt senkt Umsatzprognose

Das Management rechnet nun für die Kernmarken im Jahr 2026 noch mit einem Umsatzplus auf vergleichbarer Fläche von 3,5 bis 4,5 Prozent. Zuvor lag die Prognose an beiden Enden jeweils 0,5 Prozentpunkte höher.

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Konsumgüterhersteller Reckitt hat seine Wachstumserwartungen für das laufende Jahr gesenkt. Grund sind vor allem Lieferengpässe bei Reinigungsmitteln in den USA und ein Rückschlag bei seinen Vitamin-Produkten in China, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. An der Londoner Börse rutschte die Aktie nach den Nachrichten deutlich ab, zuletzt um fast sechs Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Reckitt kämpft derzeit in Nordamerika mit Lieferproblemen bei seiner Reinigungsmarke Lysol, während der Konzern zugleich seine Kapazitäten dort ausbaut. Dies habe vorübergehend zu Produktionseinschränkungen geführt, sagte Konzernchef Kris Licht laut Mitteilung, weshalb der Konzern die Nachfrage nicht vollständig bedienen konnte.

In Europa hingegen sei Reckitt zu Wachstum zurückgekehrt, und die Schwellenländer seien in allen Regionen gewachsen, führte der Manager weiter aus. Konzernweit legte so der vergleichbare Umsatz im Kerngeschäft im dritten Quartal im Jahresvergleich um 3,3 Prozent auf fast 2,7 Milliarden britische Pfund (3,2 Mrd Euro) zu./tav/mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Reckitt Benckiser Group Aktie Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,31 % und einem Kurs von 63,02 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 10:17 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Reckitt Benckiser Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Reckitt Benckiser Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1640. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,75GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6.500,00GBP was eine Bandbreite von -5,78 %/+10.280,07 % bedeutet.



