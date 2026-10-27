Ferrovial klettert um 8,81 % und setzt die Gewinnserie fort

Der Kurs der Ferrovial Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -12,47 %.

Für Ferrovial geht es bereits den dritten Handelstag in Folge aufwärts. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kurssprung gibt es nicht. Mit dem deutlichen Zuwachs lässt die Aktie den US Tech 100 hinter sich, der um 0,02 % nachgibt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der Ferrovial Aktie damit ein Gewinn von +10,73 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Ferrovial -12,17 % verloren.

Während Ferrovial heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,02 %. Damit gehört Ferrovial heute zu den auffälligeren Werten.

Ferrovial Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,73 % 1 Monat -0,53 % 3 Monate -12,47 % 1 Jahr -11,29 %

Informationen zur Ferrovial Aktie

Stand: 27.10.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 730 Mio. Ferrovial Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,10 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Ferrovial erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,76 %.

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Ob die Ferrovial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrovial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.