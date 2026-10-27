Ripple erhält grünes Licht für eigene US-Bank

Damit erreicht Ripple einen wichtigen Meilenstein bei seinem Vorhaben, Kryptowährungen stärker in das traditionelle Finanzsystem zu integrieren. Bereits im Juli 2025 hatte das Unternehmen die Banklizenz beantragt. Im Dezember folgte eine vorläufige Genehmigung, die nun endgültig bestätigt wurde.

Das Blockchain-Unternehmen Ripple darf künftig eine eigene, bundesweit regulierte Treuhandbank in den USA betreiben. Wie CEO Brad Garlinghouse am Montag auf der Plattform X mitteilte, hat die US-Bankenaufsicht Office of the Comptroller of the Currency (OCC) die endgültige Genehmigung für die Ripple National Trust Bank (RNTB) erteilt.

"Wir haben mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, eine regulierte Finanzinfrastruktur aufzubauen, die Institutionen tatsächlich in großem Maßstab nutzen können", erklärte der Ripple-Chef.

Was Ripple mit seiner eigenen Bank plant

Im Mittelpunkt der neuen Bank steht der unternehmenseigene Stablecoin Ripple USD (RLUSD). Die Ripple National Trust Bank soll künftig die Vermögensreserven verwalten, die den an den US-Dollar gekoppelten Token absichern.

Darüber hinaus darf sie als Treuhänder dieser Reserven auftreten und regulierte Verwahrungsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte anbieten. Damit richtet sich Ripple insbesondere an Banken, institutionelle Investoren und Unternehmen, die Kryptowährungen für internationale Zahlungen, den Handel oder ihre Finanzverwaltung einsetzen möchten.

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Stablecoin-Geschäft wächst auf Milliardenvolumen

Für Ripple gewinnt das Stablecoin-Geschäft zunehmend an Bedeutung. Seit seiner Einführung im Dezember 2024 hat RLUSD eine Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden US-Dollar erreicht.

Der Stablecoin wird bereits innerhalb der Zahlungsinfrastruktur des Unternehmens eingesetzt und dient auf der Handelsplattform Ripple Prime als Sicherheit für Finanzgeschäfte.

XRP legt trotz schwachem Kryptomarkt zu

Am Kryptomarkt kommt die Nachricht offenbar gut an. XRP gehört am Dienstag zu den wenigen größeren Kryptowährungen, die Kursgewinne verzeichnen. Die Kryptowährung steigt um 0,75 Prozent auf 1,29 US-Dollar. Bitcoin und Ethereum notieren dagegen jeweils mehr als 0,5 Prozent im Minus (Stand: 10:30 Uhr MESZ)

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



