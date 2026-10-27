Aker BP: Aktie nach Kursverdopplung knapp unter Dreijahreshoch

Am 26. Oktober 2026 schloss Aker BP bei 37,07. Damit notiert die Aktie lediglich 1,5 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch und rund 109,8 Prozent über dem Dreijahrestief. Der jüngste Rückgang hat den zuvor erzielten Kursgewinn somit nur geringfügig geschmälert. Nach dem kräftigen Anstieg im Oktober bleibt die Aktie nahe dem oberen Ende ihrer dreijährigen Handelsspanne.

Die Aker-BP-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine deutliche Trendwende vollzogen. Von 26,32 Ende Oktober 2023 fiel der Kurs bis zum Tief bei 17,67 am 10. April 2025. Anschließend setzte eine Erholung ein, die sich 2026 beschleunigte. Auch der Rückschlag auf 26,53 Anfang Juli stoppte den Aufwärtstrend nicht dauerhaft. Am 23. Oktober erreichte die Aktie mit 37,64 ihr Dreijahreshoch auf Schlusskursbasis.

200-Tage-Linie bestätigt den Aufwärtstrend

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei rund 30,02. Der aktuelle Schlusskurs übertrifft diese Trendlinie um 23,5 Prozent. Das spricht für einen intakten längerfristigen Aufwärtstrend. Zugleich signalisiert der große Abstand eine weit fortgeschrittene Rally: Auch eine spürbare Korrektur würde die Aktie nicht unmittelbar an die 200-Tage-Linie zurückführen.

Diese Chartmarken werden wichtig

Eine erste Unterstützungszone lässt sich bei 35,33 bis 35,88 aus den jüngsten Zwischenstationen ableiten. Darunter rückt der Bereich zwischen 34,00 und 34,62 in den Fokus, gefolgt von 31,14 bis 31,83 als jüngster Bodenbildungszone. Auf der Oberseite bildet das Rekordniveau bei 37,64 den entscheidenden Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen.

Die Aktie von Aker BP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 12,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,51 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aker BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.