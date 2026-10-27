Cancom und Bechtle schwach - Cancom senkt Umsatzprognose
AKTIEN IM FOKUS
- Cancom fällt nach Prognosesenkung auf Augusttief
- MWB streicht Kaufempfehlung bei schwacher Nachfrage
- Bechtle liegt deutlich über dem Jahrestief im März
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Cancom sind am Dienstag nach einer Prognosesenkung mit 21 Euro nur haarscharf über ihrem Zwischentief vom August geblieben. Nach gut 7 Prozent Kursminus dämmten sie die Verluste ein wenig ein auf zuletzt gut 5 Prozent. Die Papiere von Bechtle , die zuletzt auch insgesamt besser dagestanden haben, verloren in einem schwächelnden Gesamtmarkt rund 1,5 Prozent.
Analyst Harald Hof von MWB Research reagierte prompt auf geringere Umsatzambitionen von Cancom und strich seine Kaufempfehlung. Der IT-Dienstleister leide weiter unter Kundenzurückhaltung, vor allem im Bereich digitaler Arbeitsumgebungen. Unveränderte Ergebnisprognosen deuteten aber auf eine positivere Erwartungshaltung für das Schlussquartal hin.
Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies geht davon aus, dass der größte deutsche Konkurrent Bechtle wie schon im ersten Halbjahr auch im dritten Quartal besser abgeschnitten hat.
Cancom und Bechtle haben im Jahr 2026 mit minus 20 Prozent vergleichbar viel verloren. Allerdings liegen Bechtle noch gut 42 Prozent über ihrem Jahrestief im März, während die Kurserholung bei Cancom auf 5 Prozent zusammenschmolz./ag/la/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 35,00 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bechtle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +8,02 %/+39,28 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703
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https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-erreicht-erstmals-platinumstatus-im-nachhaltigkeitsrating-von-ecovadis
. . . wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgend etwas richtig machen.
Super Meldelage...von heute...Quelle:
Bechtle AG: Deutliches Wachstum bei Geschäftsvolumen und EBT im Q2, Prognose für Gesamtjahr erhöht
Neckarsulm, 28. Juli 2026 – Im zweiten Quartal 2026 hat sich die Bechtle AG nach vorläufigen Zahlen sehr erfolgreich entwickelt. Das Geschäftsvolumen liegt bei rund 2,27 Mrd. € und damit circa 18 % über Vorjahr. Der Umsatz erreichte rund 1,73 Mrd. €, das ist ein Wachstum von mehr als 16 % gegenüber Vorjahr. Das Wachstum im Geschäftsvolumen war erneut breit getragen von allen Segmenten und allen Kundengruppen. Auch das Vorsteuerergebnis hat sich sehr positiv entwickelt. Mit etwa 80 Mio. € verzeichnet der europäische IT-Dienstleister ein Plus von mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr und hat damit die Markterwartung sehr deutlich übertroffen. Die Entwicklung im ersten Halbjahr hat gezeigt, dass Bechtle mit den unverändert herausfordernden Rahmenbedingungen in der IT-Branche bislang gut zurechtkommt.
Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich anzuheben. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle nun mit einem Wachstum von mehr als 10 %. Beim Umsatz und beim EBT erhöht das Unternehmen die Prognose auf 5 % – 10 %.
|Prognose 2026
|neu
|bisher
|Geschäftsvolumen
|Mehr als 10 %
|5 % – 10 %
|Umsatz
|5 % – 10 %
|0 % – 5 %
|EBT
|5 % – 10 %
|0 % – 5