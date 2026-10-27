Neue Zirkonentdeckung stärkt Wachstumspotenzial

Mächtige Zirkon-Mineralisierung unmittelbar unter der Oberfläche eröffnet Cadoux Limited (ASX: CCM; Frankfurt: SLD) eine bedeutende zweite Entwicklungsachse im australischen Bundesstaat Victoria. Auf dem Zielgebiet Toolondo durchteuften aktuelle Bohrungen ab lediglich acht Metern Tiefe einen 20 Meter breiten Abschnitt mit durchschnittlich 0,86 Prozent Zirkon, der im Kern eine höhergradige Zone von drei Metern mit sogar 2,60 Prozent Zirkon aufweist. Zusammen mit weiteren Treffern belegen die Daten eine flach lagernde, rund einen Kilometer breite Mineralisierungszone entlang des aussichtsreichen WIM-100-Strukturkorridors. Für das von Cadoux geführte Wimmera Mineral Sands Joint Venture (WMS JV) zeichnet sich damit neben dem fortgeschrittenen Danube-Projekt ein zweiter werthaltiger Distrikttrend ab, der substanzielles Potenzial für Zirkon sowie schwere Seltene Erden birgt.

Cadoux Limited: Starke Zirkongehalte und Kontinuität bei Toolondo

Die neuen Befunde speisen sich aus einem zwischen Mai und Juni 2026 durchgeführten Aircore-Bohrprogramm, bei dem das Joint Venture insgesamt 101 flache Bohrlöcher über 2.865 Meter abteufte. Im Fokus stand das Areal Toolondo, rund 37 Kilometer südwestlich von Horsham . Entlang eines etwa einen Kilometer breiten Erkundungsprofils trafen die vier Bohrlöcher VAC061 bis VAC064 auf zusammenhängende mineralisierte Sand- und Schluffschichten mit Mächtigkeiten zwischen neun und 20 Metern, die in geringen Tiefen von acht bis 18 Metern ansetzen. Neben dem Spitzenwert in VAC064 (20 Meter mit 0,86 Prozent Zirkon) untermauerten VAC063 mit 16 Metern zu 0,75 Prozent, VAC062 mit zwölf Metern zu 0,75 Prozent sowie VAC061 mit neun Metern zu 0,68 Prozent Zirkon die räumliche Beständigkeit des Horizonts.

Innerhalb dieser Formation sticht ein rund drei Meter mächtiger, höhergradiger Kern zwischen 20 und 23 Metern Tiefe hervor, der sich bereits über rund 600 Meter zusammenhängend nachverfolgen lässt. Da das System nach Westen, Süden und zur Tiefe hin offenbleibt und bei VAC063 die Mineralisierung bereits im obersten beprobten Meter beginnt, besteht Spielraum für Ausdehnungen bis unmittelbar an die Oberfläche. Flankiert wird dieser Erfolg durch die Zielzonen Pimpinio – wo Abschnitte wie 15 Meter mit 0,39 Prozent, zwölf Meter mit 0,46 Prozent und acht Meter mit 0,51 Prozent Zirkon ab elf Metern Tiefe identifiziert wurden – sowie Echo East.

WIM-100-Verlängerung erschließt zweite Rohstoffachse im Wimmera-Becken

Geologisch gewinnen die Ergebnisse durch ihre unmittelbare Nachbarschaft zur Lagerstätte WIM 100 von Iluka Resources an strategischem Gewicht. Toolondo liegt rund 2,5 Kilometer südlich dieser bekannten Großlagerstätte, deren Erzreserve 183 Millionen Tonnen mit 5,4 Prozent Schwermineralen umfasst, und folgt exakt derselben tektonischen Achse. Während historische Arbeiten von CRA Exploration in den 1980er- und 1990er-Jahren aufgrund aufwendiger Analysemethoden für Feinsande meist nur kurze Abschnitte erfassten, belegen die modernen Bohrmeter von Cadoux nun weitaus mächtigere Horizonte. Zugleich hat sich der ökonomische Rahmen gewandelt: Standen historisch primär Titanminerale im Blickpunkt, bestimmen heute wertvolle Zirkonanteile sowie schwere Seltene Erden in Mineralen wie Monazit und Xenotim die Wirtschaftlichkeit solcher Vorkommen. Wenngleich für Toolondo noch keine formelle Ressourcenschätzung nach JORC vorliegt und die gemeldeten Zirkonwerte den chemischen In-situ-Gehalt im Gestein abbilden, treibt das Management die Qualifizierung zügig voran: Geochemische ICP-MS-Analysen zur genauen Bestimmung der Seltenerd-Verteilung und metallurgische Vorprüfungen zur Konzentratherstellung sind bereits eingeleitet.

Über das WMS Joint Venture hält Cadoux das Recht, einen Anteil von bis zu 80 Prozent an den Mineralsandrechten über ein rund 1.400 Quadratkilometer großes Areal im südlichen Wimmera-Becken zu erwerben. Zusammen mit dem Danube-Projekt, das die Verlängerung des WIM-150-Trends abdeckt und auf eine Jungfern-Ressourcenschätzung im ersten Quartal 2027 zusteuert, verfügt Cadoux damit über zwei großflächige Mineralisierungssysteme. Ein im vierten Quartal 2026 anstehendes Folgebohrprogramm soll die westliche Ausdehnung von Toolondo und den weiteren Verlauf des WIM-100-Trends gezielt abgrenzen, um das Fundament für die nächste Entwicklungsstufe zu legen.









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