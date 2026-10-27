JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Hold" belassen. "Keine negativen Nachrichten sind gute Nachrichten", überschrieb Philippe Houchois am Dienstag seinen Kommentar zum Quartalsbericht des Sportwagenbauers. Die bereinigte Konzernmarge liege über seiner Schätzung. Der Barmittelzufluss überrasche ebenfalls positiv. Er sei vom Wegfall von Zahlungen an Audi in diesem Zeitraum begünstigt worden. Für die Konsensschätzungen sieht Houchois nur geringe Risiken./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 42,51EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,00 € , was eine Steigerung von +9,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer