Hypoport steigert Gewinn - Aktie legt zu
ROUNDUP
- Hypoport steigert Ebit dank Immobilienplattformen
- Finanzierung schwächer, Versicherung macht Verlust
- Hypoport-Aktie gewinnt knapp drei Prozent
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im dritten Quartal dank der Immobilienplattform-Geschäfte mehr verdient als vor einem Jahr. Bei den Geschäften rund um Finanzierungsplattformen ging der operative Gewinn hingegen zurück, und die Versicherungssparte schrieb erneut operativ Verlust, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens von Montagabend hervorgeht. An der Börse kamen die Neuigkeiten in Summe gut an.
Die im SDax notierte Hypoport-Aktie legte am Dienstagvormittag knapp 3 Prozent zu. Der Mitte Oktober begonnene Aufwärtstrend setzt sich damit fort, nachdem die Aktie zuvor auf das tiefste Niveau seit fast einem Jahrzehnt gerutscht war. Aber auch trotz der aktuellen Kursgewinne hat das Papier seit dem Jahreswechsel noch mehr als ein Drittel an Wert eingebüßt.
Vorläufigen Berechnungen zufolge stieg konzernweit der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im dritten Jahresviertel auf 10,8 Millionen Euro, nach 7,6 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Rohertrag verbesserte sich von 67 auf 70 Millionen Euro.
Hypoport hatte bereits vor einer Woche mitgeteilt, dass die Vermittlungsplattform Europace im dritten Quartal ein leichtes Plus von einem Prozent verzeichnen konnte. Die ersten neun Monaten betrachtend stagnierte das Transaktionsvolumen. "Während der Gesamtmarkt für private Immobilienfinanzierungen durch gestiegene Zinsen bei immer noch hohen Kaufpreiserwartungen der Verkäufer zwischenzeitlich nachgibt, verteidigen wir unser Transaktionsvolumen durch Zugewinne bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken", hatte Konzernchef Ronald Slabke da erklärt.
Die höheren Zinsen belasten vor allem den privaten Wohnungsmarkt. Nach dem Zinsanstieg infolge des Iran-Kriegs hatten viele Verbraucher zu Jahresbeginn noch schnell Kredite abgeschlossen, hatte es bereits im Sommer vom Unternehmen geheißen.
Weitere Details und die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal will Hypoport am 9. November vorlegen./lew/he/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 18.298 auf Ariva Indikation (27. Oktober 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 157,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 185,00EUR was eine Bandbreite von +60,58 %/+121,69 % bedeutet.
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vorabzahlen q3 sind raus. man erwartet 10,8 mio ebit. europace macht den gewinn aus, die beiden anderen segmente kann man vergessen.
Heute auch die Marke von 83,-€ heute geknackt.Das Kaufinteresse ist in den letzten Tagen stark angestiegen.Die nächste Widerstandsmarke würde um die 90, € liegen!.Mal sehen ,was hier noch bis zum Ende des Jahres möglich ist?.Bin weiter hier für einen längeren Zeitraum guter Hoffnung das es wieder in Richtung 100,-€ gehen könnte.Allen weiter viel Geduld +Erfolg hier für die Zukunft!.
Genau....entweder erben und oder vorher schon über Schenkungen.